Galatasaray'da stadın adı değişecek mi? - Son Dakika
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Galatasaray'da stadın adı değişecek mi?

06.06.2022 08:21

Seçime sayılı günler kala başkan adaylarından Dursun Özbek'in NEF Stadyumu'nun adını değiştireceği iddiası büyük ses getirdi. Peki, Galatasaray'da stadın adı değişecek mi?

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek seçilmesi durumunda NEF Stadyumu'nun adını Ali Sami Yen olarak değiştirecek. Özbek'in ekibinde yer alan Erden Timur, sarı-kırmızılılara geçtiğimiz dönem sponsor olmuş ve stadın adı NEF Stadyumu olarak değiştirilmişti. Gelişmeler sonrası Galatasaray'da stadın adı değişecek mi merak edildi.

GALATASARAY'DA STADIN ADI DEĞİŞECEK Mİ?

Yeni Şafak'ın haberine göre, Sarı kırmızılıların stadyumunun ismi, Dursun Özbek ve yönetiminin seçilmesi halinde değişecek. Erden Timur'un sponsor olduğu NEF Stadyumu'nun adının Ali Sami Yen olarak güncellenmesi bekleniyor.

Galatasaraylıları yeniden havaya sokmak isteyen yönetimin, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin adını ise NEF Kompleksi olarak değiştirmeyi planladığı belirtildi. Konuyla ilgili seçim sonrasında daha net açıklamaların yapılması bekleniyor.

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