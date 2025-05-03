Galatasaray'da Torreira gollerine devam ediyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da Torreira gollerine devam ediyor

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Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, Sivasspor karşısında gol atarak ligdeki son 6 maçında beşinci golünü kaydetti.

03.05.2025 19:29  Güncelleme: 21:59
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Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, son haftalardaki golcü kimliğiyle dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, takımının Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada da golünü attı.

Mario Lemina'nın takıma katılmasının ardından hücum bölgesine daha rahat giden Torreira, son 6 resmi maçın 5'ünde fileleri havalandırdı.

Galatasaray'da Torreira gollerine devam ediyor

TORREIRA GOLLERE DEVAM EDİYOR

Karşılaşmanın 8. dakikasında Eren Elmalı ile sol taraftan atağa çıkan Galatasaray'da top Osimhen'e geldi. Osimhen'in şutunda kaleci topu çelerken geriden gelen Lucas Torreira, sert şut çekerek ağları buldu ve skoru 1-0 yaptı. Uruguaylı futbolcu ayrıca bu sezon 7 asistlik katkı da sağladı. Torreira bu sezon 1 gol daha atması halinde kariyerinde en çok gol attığı sezonu da yaşayacak.

Galatasaray\'da Torreira gollerine devam ediyor

Lucas Torreira, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Torreira gollerine devam ediyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yaman Auto:
    yakında forvete geçecek :) 10 0 Yanıtla
  • 6490203:
    herkesi gol atıyor nasıl bir takım bu böyle 6 0 Yanıtla
  • hacismail.11:
    Çok sağlam bir yapı var?? 1 1 Yanıtla
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