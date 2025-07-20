Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir, anlaşmaya vardığı Elche için kısa süre içerisinde İspanya'ya gitmeye hazırlanıyordu ancak sürpriz bir gelişme yaşandı.
Kicker'da yer alan habere göre; La Liga'nın yeni ekibi Elche, Galatasaray'da forma giyen Yusuf Demir'in transferinden vazgeçti. Haberde, Elche'nin Yusuf Demir'e Galatasaray'da kazandığı yıllık 1.6 milyon euro'yu ödemeyeceği için transferi durdurduğu belirtildi. Böylece Yusuf Demir'in Elche kariyeri başlamadan sona erdi.
Galatasaray kariyerinde toplamda 23 maça çıkan 22 yaşındaki yıldız oyuncu, bu maçlarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da uçak kalkmıyor! Transfer iptal - Son Dakika
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