Galatasaray'da Yunus Akgün krizi patlak verdi - Son Dakika
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Galatasaray'da Yunus Akgün krizi patlak verdi

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Galatasaray'ın performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan milli yıldızı Yunus Akgün, henüz sarı-kırmızılılarla sözleşme yenileme konusunda anlaşmadı. Cimbom, Yunus'un mevcut kontratındaki 11 milyon euroluk serbest kalma maddesini kaldırmayı ve takımda tutmayı hedefliyor. Benfica'nın ise bu bedeli ödeyerek 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya hazır olduğu öne sürüldü.

17.04.2025 15:53  Güncelleme: 16:12
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'nın yolunu tutmasıyla yıldızını parlatan Yunus Akgün, performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren Yunus ile sözleşme yenilemek isteyen sarı-kırmızılıları endişelendirecek bir gelişme yaşandı.

YENİ SÖZLEŞMEDE HENÜZ ANLAŞAMADILAR

Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'le uzun süredir yeni sözleşme görüşmeleri yürütse de henüz resmi bir sonuç alabilmiş değil. Yunus Akgün'ün ücretinde ciddi bir iyileştirmeye gitmeyi planlayan Galatasaray, oyuncunun 11 milyon euroluk serbest kalma maddesini de kaldırmayı hedefliyor.

BENFICA 11 MİLYON EUROYA ALMAYA HAZIR

Öte yandan Portekiz basınından Correio da Manha, Benfica'nın Yunus Akgün'ün serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu yazdı. Yunus Akgün'ün oyun niteliklerinin Di Maria'ya benzetildiği haberde Arjantinli yıldızın sözleşmesinin sezon sonunda noktalanmasıyla birlikte Benfica'dan ayrılacağından bahsedildi.

YUNUS'UN SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda Galatasaray formasıyla 37 maça çıkıp 2566 dakika sahada kalan Yunus Akgün, 12 gol ve 9 asistlik skor katkısı verdi. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki milli futbolcunun sarı-kırmızılılarla 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray\'da Yunus Akgün krizi patlak verdi
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Son Dakika Spor Galatasaray'da Yunus Akgün krizi patlak verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ates null:
    Bunun bi taraflarını çabuk kaldırdınız.Burnu büyük,kibirli 26 11 Yanıtla
  • Ahmet Konar:
    bu taraflı bir fenerbahçenin kaleminden çıktığı belli olan haber için sizi kınoyprum. tarafsızlığınızı sorguluyorum 15 6 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    mutlaka takımda kalmalı yunus olmadan pozisyon üretemiyor GS 4 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    hmn satin hemennnn 1 1 Yanıtla
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