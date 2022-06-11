Galatasaray'daki başkanlık seçiminde oy sayımı başladı! İşte ilk sonuçlar - Son Dakika
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Galatasaray'daki başkanlık seçiminde oy sayımı başladı! İşte ilk sonuçlar

11.06.2022 16:00
Galatasaray'daki başkanlık seçiminde oy sayımı başladı! İşte ilk sonuçlar

Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında oy sayımı başladı. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun yarıştığı seçimde ilk 2 sandık sonucuna göre, Dursun Özbek 204 oy alırken, Eşref Hamamcıoğlu'na ise 189 oy çıktı.

Galatasaray'da 103. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 11.00'de başladı. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Eşref Hamamcıoğlu için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullandı. Saat 15.00'te sandıklar kapanırken oy sayım işlemine geçildi.

4 BİN 459 KİŞİ OY KULLANDI

Galatasaray Lisesi'nde saat 11.00 itibarıyla başlayan oylama işlemi, saat 15.00 itibarıyla sona erdi. Sarı-kırmızılı kulübün 103. dönem yönetiminin belirleneceği kongrede oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan sandıklar, sayım için görevliler tarafından Tevfik Fikret Salonu'na getirildi. 24 sandığın bulunduğu seçimde oy kullanma hakkına sahip 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'unun oy kullandığı kaydedildi.

HALDUN ÜSTÜNEL'E OY ÇIKTI

Galatasaray Seçimli Genel Kurulu'nda, Haldun Üstünel'e olan sevgilerini göstermek isteyen bazı üyeler Üstünel adına oy attı. Geçmiş dönemlerde yönetimde yer alan Haldun Üstünel'e taraftar "Transfer sihirbazı" lakabını takmıştı.

DURSUN ÖZBEK SEÇİMİ ÖNDE GÖTÜRÜYOR

24 sandıkta 8 bin 862 üyeden 4 bin 459'unun oy kullandığı seçimde sonuçlar gelmeye başladı.

İşte sandık sandık sandık oy sayıları:

1. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 76

Dursun Özbek: 97

2. SANDIK

Eşref Hamamcıoğlu: 113

Dursun Özbek: 107

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Son Dakika Spor Galatasaray'daki başkanlık seçiminde oy sayımı başladı! İşte ilk sonuçlar - Son Dakika


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