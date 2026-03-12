Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu - Son Dakika
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu

Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
12.03.2026 21:16
Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Mario Lemina ve Ismail Jakobs, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

GALİBİYET GOLÜ MARIO LEMINA

Galatasaray'a zorlu rakibi karşısında galibiyeti getiren golü 7. dakikada deneyimli orta saha oyuncusu Mario Lemina kaydetti.

LEMINA VE JAKOBS HAFTANIN 11'İNDE

Maçın başında attığı golle sarı-kırmızılılara hayat veren Mario Lemina, Devler Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi. Ayrıca, Muhammed Salah'a adeta adım dahi attırmayan Ismail Jakobs da haftanın 11'inde yer aldı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'i:

Courtouis, Stanisic, Le Normand, Andrich, Jakobs, Lemina, Valverde, Brunstad Fet, Olise, Kvaratskhelia, Alvarez.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Aslana başarılar aslana şampiyonluk olması dileğiyle GS 2 0 Yanıtla
  • Ghost Riley Ghost Riley:
    niye bazi haberlerde yorum kismi yok? gtunuz yemiyor mu milletten gelecek tepkileri gostermeye? anca yalan lagi yapin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
