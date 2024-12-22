Galatasaray, 2024 yılının son karşılaşması olan Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla 2024 takviminde çarpıcı bir istatistiğe imza attı.
Son 2 sezonun şampiyonu ve bu sezon da kupanın açık ara favorisi olan Galatasaray, 2024 yılında Trendyol Süper Lig'de çıktığı 37 maçta tam 33 galibiyet elde etti. Cimbom, 37 maçın 3'ünde berabere kalırken, sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldu.
İşte 2024 takvim yılında Galatasaray'ın lig performansı;
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan 2024 yılında akılalmaz istatistik - Son Dakika
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