Galatasaray'dan 2024 yılında akılalmaz istatistik - Son Dakika
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Galatasaray'dan 2024 yılında akılalmaz istatistik

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Yılın son maçında Kayserispor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, 2024'te çıktığı 37 maç lig maçının 33'ünü kazanarak gerçekleştirilmesi güç bir istatistik elde etti. Bu süreçte 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, sadece ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaybetti.

22.12.2024 18:52  Güncelleme: 19:07
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Galatasaray, 2024 yılının son karşılaşması olan Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla 2024 takviminde çarpıcı bir istatistiğe imza attı.

2024'TE SADECE 1 KEZ KAYBETTİ, O DA FENERBAHÇE'YE

Son 2 sezonun şampiyonu ve bu sezon da kupanın açık ara favorisi olan Galatasaray, 2024 yılında Trendyol Süper Lig'de çıktığı 37 maçta tam 33 galibiyet elde etti. Cimbom, 37 maçın 3'ünde berabere kalırken, sadece Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

GALATASARAY'IN 2024 YILINDAKİ LİG MAÇLARI

İşte 2024 takvim yılında Galatasaray'ın lig performansı;

  • 3-0 Konyaspor
  • 1-1 Sivasspor
  • 2-1 Kayserispor
  • 5-1 Trabzonspor
  • 3-1 İstanbulspor
  • 2-1 Gaziantep
  • 2-0 Samsunspor
  • 2-0 Başakşehir
  • 3-0 Ankaragücü
  • 2-1 Antalyaspor
  • 1-0 Beşiktaş
  • 6-2 Rizespor
  • 4-3 Kasımpaşa
  • 1-0 Hatayspor
  • 4-0 Alanyaspor
  • 4-1 Pendikspor
  • 3-0 Adana Demirspor
  • 6-1 Sivasspor
  • 3-2 Karagümrük
  • 0-1 Fenerbahçe
  • 3-1 Konyaspor
  • 2-1 Hatayspor
  • 2-1 Konyaspor
  • 5-1 Adana Demirspor
  • 5-0 Rizespor
  • 3-1 Gaziantep
  • 3-1 Fenerbahçe
  • 3-3 Kasımpaşa
  • 1-0 Alanyaspor
  • 3-0 Antalyaspor
  • 2-1 Beşiktaş
  • 3-2 Samsunspor
  • 1-0 Bodrum FK
  • 2-2 Eyüpspor
  • 3-2 Sivasspor
  • 4-3 Trabzonspor
  • 5-1 Kayserispor
Galatasaray\'dan 2024 yılında akılalmaz istatistik

Kayserispor, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan 2024 yılında akılalmaz istatistik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Emin Erol:
    Bu istatistik Galatasaray a ait değil federasyon feto ve hakemlere ait Galatasaray ı çok büyütüyorsunuz adil Bi lig olsa fenerbahçe 5 farkla liderdi şimdi 5 58 Yanıtla
  • ferhat eser:
    TÜRKİYEDE 2 BÜYÜK VAR BİRİ BEŞİKTAŞ DİĞERİ FENERBAHÇE GERİSİ HİKAYE !!!!! 3 32 Yanıtla
  • Çelikk:
    Türkiye Liginde Mücadele Edecek Takım Kalmadı Kafasına Göre Oynasın... Götsaray 2 30 Yanıtla
  • ferhat eser:
    KİM DİKER 5SARAYİ TABİKİ BEŞİKTAŞ DİKER 3 23 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Emin erol ezikliğini her yerde belli etme 15 4 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat eser oe dınınannessinne gelsin 12 1 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Artık Galatasaraylıyım taraftarlar çoğalıyo bende fenerin bırakıtım Ali Koç istifa mırinhoyu da alıp defolsun fenerbahçede ne işi var 10 0 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Ne ala Memleket başarısız olan takımlar internette paralı trollerini kullanıp başarı gösteren takıma yok fetö yok federasyon desin mall taraftarlarına bunu yedirsin ulan bir kere de diyemezsiniz Galatasaray aslanlar gibi top oynuyor gelene geçene çakıyor diyemezsiniz. 9 1 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Çelikk Ferhat Eserin 0 evlatlığı rekorunu kıracaksın yakında pç 8 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    emin Erol sana Katılıyorum kimse de Kabûl etmiyorum 1 4 Yanıtla
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