Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray\'dan Acun Ilıcalı\'ya bomba gönderme

Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olan Galatasaray, Victor Osimhen ile ilgili bir paylaşımda bulunarak Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın aylar önce ''Osimhen'i getirdin Dzeko var, En Nesyri var, bir de Cenk var. Kim oynayacak?'' şeklinde ifadeler kullanmıştı. Galatasaray'ın Acun Ilıcalı göndermesi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

18.05.2025 22:36
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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Kulübü, Kayserispor maçı devam ederken Victor Osimhen paylaşımıyla Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı. Galatasaray'ın Acun Ilıcalı göndermesi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

ACUN ILICALI'YA BOMBA GÖNDERME

Galatasaray sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar maçın devam ettiği sırada Osimhen paylaşımı yaptı ve Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı.

"MERAKTAN SORUYORUM"

Galatasaray, Victor Osimhen paylaşımında "Hayır, meraktan soruyoruz: Bu sezon dünya üzerinde ondan daha iyi bir forvet var mı?" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, aylar önce katıldığı bir programda "Hayır, meraktan soruyorum Osimhen'i getirdin Dzeko var, En Nesyri var, bir de Cenk var. Kim oynayacak?" şeklinde konuşmuştu. Galatasaray'ın Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptığı Osimhen paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım;

Victor Osimhen, Acun Ilıcalı, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • 83366494:
    Fazla abartmayın.Tabiki ondan daha Super forvet var.Kendinizi kaf dagindami zanefiyorsunuz.Biraz şansliydiniz biraz hakem yardım etti biraz mhk yardım etti birazda medya algilariyla şampiyon oldunuz 4 91 Yanıtla
  • CİNCON SEVİCİ:
    bu kadar harameseverlik olmaz. şampiyonluğum nasıl geşdiğini tüm dünya biliyor. 3 75 Yanıtla
  • Muhammedd:
    rakiplerin özellikle fblilerin yorumlarını görünce öyle rahatlıyorum ki :D yalanlar, ifitiralar, hileler... başarı kazanma çabaları bu, ve sonuç lnetlenmiş gibi her sezon herkesin şampiyonluklarını izliyorlar :)) Kayseri 9 eksik gelmiş yenemiyorsun, her sene öyle şeyler oluyor ki ilahi işaretleri ANLAMIYORLAR... :)) ALLAH var ALLAH, "..., oysa onlar tuzak kurdukça ALLAH da onların tuzaklarına karşılık verecektir. " :) 58 1 Yanıtla
  • YoH null:
    abartmayın:D daha iyisi var 12 16 Yanıtla
  • Halis demir:
    gs herzaman şapkadan tavşan çıkartmışdır icardi gitti osimhen geldi kim gelse golcü olup meşhur oluyor. 18 2 Yanıtla
  • 67yy4319:
    mal amk 3 14 Yanıtla
  • Semih Aydın:
    ACUN ILICALI BASKAN FB ŞAMPİYON 5 1 Yanıtla
  • Mehmet Türk:
    Nerelerde bu medya maymunu gören var mı 2 1 Yanıtla
  • Metin Bozkurt:
    yorumculara bakıyorum da bütün hazımsızlar burda hakemler bile sizi kurtaramadı gerçek beş yıldızlı şampiyona saygı duyun şikeci kuşlar 2 0 Yanıtla
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