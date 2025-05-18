Galatasaray\'dan Acun Ilıcalı\'ya bomba gönderme

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Kulübü, Kayserispor maçı devam ederken Victor Osimhen paylaşımıyla Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı. Galatasaray'ın Acun Ilıcalı göndermesi kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

ACUN ILICALI'YA BOMBA GÖNDERME

Galatasaray sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar maçın devam ettiği sırada Osimhen paylaşımı yaptı ve Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptı.

"MERAKTAN SORUYORUM"

Galatasaray, Victor Osimhen paylaşımında "Hayır, meraktan soruyoruz: Bu sezon dünya üzerinde ondan daha iyi bir forvet var mı?" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, aylar önce katıldığı bir programda "Hayır, meraktan soruyorum Osimhen'i getirdin Dzeko var, En Nesyri var, bir de Cenk var. Kim oynayacak?" şeklinde konuşmuştu. Galatasaray'ın Acun Ilıcalı'ya gönderme yaptığı Osimhen paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım;