Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt: Joker hakkı kullanmadan açıklamaya var mısın? - Son Dakika
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Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt: Joker hakkı kullanmadan açıklamaya var mısın?

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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına ve Okan Buruk sözlerine çok sert yanıt verdi. Ilıcalı'ya sorular yönelten Yazgan, ''Acun Bey, hiçbir joker hakkı kullanmadan Fenerbahçe'ye karşı olan yapının da kim olduğunu açıklamaya var mısın?'' diye sordu. Sarı-kırmızılı yönetici, PFDK sevklerine de tepki gösterdi.

01.10.2024 22:03
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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına, Okan Buruk sözlerine ve PFDK sevklerine tepki gösterdi.

"YALAN YANLIŞ SÖYLEMLERİ ŞAŞKINLIKLA İZLEDİK"

Eray Yazgan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Biz sürekli itidal çağrıları yaparak sesimizi yükseltmedikçe, adalet değil ayrıcalık peşinde koşanların saklandıkları yerlerden yine ortaya çıktığını görüyoruz.

Dün sosyal medya hesaplarında işlerine gelen pozisyonları paylaşırken, eş zamanlı olarak yöneticileri, "hakemleri baskı altına almayın" tadında açıklamalar yapıyordu. Bugün ise, sponsor kardeşlerin yöneticisinin basın toplantısında yaratmaya çalıştığı algıyı besleyecek şekilde kendi taraftarlarını konsolide etmek için akıllarına gelen her türlü yalan yanlış söylemlerin arkasına sığınmalarını şaşkınlıkla izledik.

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt: Joker hakkı kullanmadan açıklamaya var mısın?
Eray Yazgan

PFDK SEVKLERİNE TEPKİ

Bu algı oyunlarının yeni oyuncuları, oyunlarının ilk sahnesinde tüm hünerlerini sergiliyorlar. Hocamız Okan Buruk ve oyuncumuz Michy Batshuayi'nin PFDK'ya sevkleri işte bu yeni ahlaksız planın ilk adımıdır. Derbi üzerinden 10 gün geçmiş olmasına rağmen, oyuncumuzun disipline sevk edilmesi ama aynı maçın sonunda rakip olmalarına rağmen birbirlerine sarılan iki oyuncuyu iten, emniyet müdürü ile itişen, kabadayı gibi saha ortasında dikilen, tribünlerimize galiz küfürler ettiği görüntülerde sabit olan Mert Hakan Yandaş isimli futbolcunun sevk edilmemesinin izahı yoktur.

ACUN ILICALI'YA SORULAR SORDU

Bu rezilliklere rağmen utanmadan hala açıklama yapanlara soruyoruz;

Bu sezon hiçbir dayanağı olmadan aleyhimize 4 penaltı verilirken, takımınızın aleyhine penaltı çalınmamasını ve bu çalınmayan penaltılardan birinin Kadıköy'deki derbide olmasını nasıl yorumluyorsunuz?

Küçük bir çocuğu bile çıkarlarınıza alet edecek ortamı yaratırken, Fenerbahçe yöneticisinin üniversitesinde akademisyenlik görevindeki eski MHK Başkanı Lale Orta'yı ve onun yayıncı kuruluştaki Trio programında kulübünüzün lehine yaptığı operasyonları unuttunuz mu?

Galatasaraylı olduğunu ima ettiğiniz hakem Cihan Aydın'ın, geçtiğimiz sezon Kadıköy'deki Kasımpaşa maçında yanlış bir VAR yönlendirmesiyle lehinize nasıl penaltı hediye ettiğini ve bu skandal karara hakem yorumcusu Hugh Dallas'ın tepkisi aklınızdan çıktı mı?

Mert Hakan Yandaş isimli futbolcunuzun, geçtiğimiz sezon bir maçın devre arasında hakem Kadir Sağlam'ın önünü keserek "Buradan çıkamazsın" tehdidini hatırlayabiliyor musunuz?

Sahanızda 3-0'lık ezici bir Galatasaray üstünlüğünü camia olarak seyrederken, uyduruk bir penaltı ile maça ortak edilmeye çalışıldığınızı ne çabuk unuttunuz!

Lehine verilen hissiyatımsı penaltılarla Avrupa'da dahi rekorlara doymayan ve bu sayede yarışta kalan takımınızın, sezona da benzer istatistiklerle başladığının farkında mısınız?

Son olarak Acun Bey, hiçbir joker hakkı kullanmadan Fenerbahçe'ye karşı olan yapının da kim olduğunu açıklamaya VAR MISIN? En önemlisi de yarın çıkıp kendi oyuncunun terbiyesizliği hakkında konuşacak mısın?

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt: Joker hakkı kullanmadan açıklamaya var mısın?

"HAKEM KARARLARININ İNCELENMESİ TALEBİMİZİ YİNELİYORUZ"

Son iki yılda verilen hakem kararlarının, tarafsız bir hakem heyeti tarafından incelenmesini, bu kararlardan kimin ne kadar fayda gördüğünün açıklanmasını talep ediyorduk. Aynı talebimizi ligin ilk 7 haftası dahil olmak üzere yineliyoruz.

"İMİTASYON DEĞİL, GERÇEK 5. YILDIZI GURURLA TAKACAĞIZ"

Mağlubiyetle de kenetlenmeyi bilen, düştüğü zaman kalkmayı bilen diye tasvir ettiğiniz taraftarınız da Türk futbolu içinde sizin algıyla, oyunla başarısızlığınızı örtmeye çalıştığınızın farkında. Bu nedenle gri bırakmadığınızı belirttiğiniz tüm alanlarda biz sarı kırmızı başarılarımızla sadece kendi hedefimize odaklıyız.

Biz bu filmi daha önce çok gördük. Aktörlerin isimleri değişiyor ama filmin sonu değişmiyor. Yarattığınız tüm algılara rağmen, sahada kalıp yine biz şampiyon olacağız. İmitasyon değil alın teri ile kazanılan beşinci yıldızı gururla takacağız.

Galatasaray\'dan Acun Ilıcalı\'ya olay yanıt: Joker hakkı kullanmadan açıklamaya var mısın?

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olay yanıt: Joker hakkı kullanmadan açıklamaya var mısın? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • Ahmet Talha Atabey:
    6alatasaray her şeyi yapıp sonra hiç bir şey yapmamış gibi davranır. 83 153 Yanıtla
    Yunus İlhanlı:
    7enevbahçeli Arkadaşım. Sen son ne zaman şampiyon oldunuz. Yeni doğan bebe askere gidecek nerdeyse halen gelmiş konuşuyorsun. :)) 5 1
    OZKANLI Mikail:
    Neden 6 ? 22 sene önceki skoru gala gündeme getirmek hiç fayda getirmiyor tıpkı yorumun gibi :) 1 0
    mehmet:
    yunus oranı buranı okşatır fetonun bo kunu yersen şampiyon olursun tabi 1 0
    mehmet:
    ALİ ARAT SİZİ YAPA YAPA BIKTIK ÖZ EVLADIMIZSINIZ 0 0
  • Nuri Varol:
    acun sen git sorvayvirini yap daha ligin 6 ınci haftasında basladiniz ağlamaya ali zortinyo şimdide acur siz bırakın GALATASARAY lan uğraşmayı kendi takımınız ezikbahcenin başarısızlık lariylan ilgilenin mayislar bizimdir !!!. 147 56 Yanıtla
    Ömer Çelik:
    Mayısa kalmayacak nisanda bitecek inşallah 2 2
    güngör SAĞ:
    bırak ya şunları i ürür kervan yürür şampiyon gene biziz ezikbahçe ağlakbahçe ezik acun KOÇ 1 2
    mehmet:
    güngör anana slm söyle 1 0
  • Mauro Sicardi:
    Babanız Galatasaray 124 61 Yanıtla
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