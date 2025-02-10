Süper Lig devi Galatasaray, dün oynanan ve yarıda kalan Adana Demirspor maçıyla ilgili resmi hesabından bir açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor maçıyla ilgili adli mercilere gerekli başvuruların yapıldığını açıkladı.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray-Adana Demirspor maçı yargıya taşındı - Son Dakika
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