Galatasaray-Adana Demirspor maçı yargıya taşındı - Son Dakika
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Galatasaray-Adana Demirspor maçı yargıya taşındı

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Galatasaray, yarıda kalan Adana Demirspor maçıyla ilgili adli mercilere gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla gerekli başvurunun kulüp tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

10.02.2025 16:15
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Süper Lig devi Galatasaray, dün oynanan ve yarıda kalan Adana Demirspor maçıyla ilgili resmi hesabından bir açıklama yaptı.

İŞİ YARGIYA TAŞIDILAR

Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor maçıyla ilgili adli mercilere gerekli başvuruların yapıldığını açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "9 Şubat 2025 Pazar günü Galatasaray - Adana Demirspor arasında oynanan maç öncesi, esnası ve sonrasında yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla adli mercilere gerekli başvuru kulübümüz tarafından yapılmıştır. Galatasaray Spor Kulübü, Türk futbolunda adaletin yanında yer almaya, sahada en iyisi olup orada kazanmak için var gücüyle çalışmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'dan Adana Demirspor maçını yargıya taşıdı
Galatasaray-Adana Demirspor maçı yargıya taşındı

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Son Dakika Spor Galatasaray-Adana Demirspor maçı yargıya taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • Deniz Kemal:
    tebrikler. en çok merak ettiğim eski fn kongre üyesi olduğunu söyleyen şahıs takımı neden penaltıdan 20 dakika sonra çekti. o sırada bahislerle alakalı bir şey oldu mu, telefon görüşmeleri var mı Cumhuriyet savcılarımız aydınlatacaktır :) 117 151 Yanıtla
  • ferhat:
    Bi zengin kibirli şımarığı şampiyon yapmak için yapmadığınız kötülük kalmadı. Oyuncak ettiniz kişisel hırslarınız için Türk futbolunu. Herkesin zevkini eğlencesini mahvettiniz insanları birbirine düşman ettiniz 69 169 Yanıtla
  • ferhat:
    FB avrupa liginde 32 takımdan; en çok sarı kart görmede 1.sırada, en çok kırmızı kart görmede 4.sırada. FB Türkiye liginde En Az KART görenlerden ve kırmızı kart görmeyen 2 takım FB, Eyüp! TFF değişiyor düzen değişmiyor, TFF İSTİFASI yetmez soruşturma açılsın 73 146 Yanıtla
  • ferhat:
    yalıosman TÜRK futboluna yaşatmadığın rezillik kalmadı, bi kibirli şımarığın oyuncağı olarak bitirdin ülke futbolunu. 61 156 Yanıtla
  • Tony Montana:
    BAHİS BÜTÜN KULUPLERİ REHİN ALMİS UYANİN OLUM UYANİN ALİ DURSUN DEGİL MUHABBET UYANİN . . . . 196 4 Yanıtla
  • Murat Cemiloglu:
    Hem suçlu hem güçlüler 134 61 Yanıtla
  • erdal yıldız:
    Yavuz hırsız ev sahibini bastırirmis 110 45 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne Olacaksa Olsun Bu kadar Uzamasın Yeter AdanaDemirspor Takımı Kümeye Puan Silinsin 42 89 Yanıtla
  • stanciu george:
    banka hesapları incelensin 123 3 Yanıtla
  • Osman Zyrk:
    Aslanlarım ???? 21 44 Yanıtla
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