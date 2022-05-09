Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Fernando Muslera son kararını verdi - Son Dakika
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Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Fernando Muslera son kararını verdi

09.05.2022 19:52
Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Fernando Muslera son kararını verdi

Galatasaray'ın oynadığı son Başakşehir maçında 10 kurtarış yaparak karşılaşmaya damga vuran Fernando Muslera, kulüpteki geleceği için kararını verdi. 2 sene daha sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bulunan deneyimli eldiven, 2024 yılından sonra da Galatasaray'da kalmak istiyor. Uruguaylı kalecinin, 40 yaşına kadar sarı-kırmızılı formayı giymek istediği öğrenildi.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sonrası Başakşehir maçında adeta kendisini bulan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği hakkında son kararı verdi.

40 YAŞINA KADAR FUTBOL OYNAMAK İSTİYOR

Akşam'da yer alan habere göre, Sarı-Kırmızılı kulüple 2024'e kadar mukavelesi bulunan Fernando Muslera'nın bu tarihten sonra da aktif kariyerine devam etmek istediği öğrenildi. Aslan'la sözleşmesinin sonunda 37 yaşına girecek olan Fernando Muslera'nın hedefi en az 40 yaşına kadar futbol oynamak. Nando, Galatasaray'da kalmak istiyor. Ancak 2024'teki mevcut şartların ne olacağı belirsiz.

GALATASARAY TEKNİK HEYETİNDE GÖREV ALMAYI PLANLIYOR

O günkü yönetim, Uruguaylı kaleciyle yolları ayırmaya karar verirse Fernando Muslera büyük ihtimalle ülkesine dönüp, kariyerini orada noktalayacak. Nando, jübilesinin ardından ise Galatasaray Teknik Heyeti'nde görev yapmayı planlıyor.

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