Parayı koyacak yer bulamaz! Hakim Ziyech'e dudak uçuklatan teklif - Son Dakika
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Parayı koyacak yer bulamaz! Hakim Ziyech'e dudak uçuklatan teklif

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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak isteyen Suudi Arabistan takımı Al-Shabab, Ziyech'e reddetmesi zor bir teklif yaptı. Shabab, 31 yaşındaki futbolcuya 2.5 yıl için 37.5 milyon euro net maaş önerdi. Suudi Arabistan ekibi, sezon başında da deneyimli yıldızı kadrosuna katmak istemiş, Ziyech'in sağlık testlerini geçememesi nedeniyle transfer iptal olmuştu.

29.04.2024 19:08  Güncelleme: 19:43
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Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve ücretsiz satın alma opsiyonu bulunan Hakim Ziyech'e, Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

37.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fransız basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, 31 yaşındaki Faslı kanat oyuncusuna dev bir teklif yaptı. Haberin detaylarında Al-Shabab'ın, Hakim Ziyech'e 2.5 yıl için 37.5 milyon euro net maaş önerdiği aktarıldı. Al-Shabab, yaz transfer döneminde de Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istemiş hatta sağlık kontrollerinden de geçirmişti. Ancak yıldız oyuncu sağlık testlerini geçemeyince transfer iptal olmuş ve Galatasaray'a gelmişti.

Suudi Arabistan takımı Al-Shabab, Galatasaraylı Hakim Ziyech'e 37.5 milyon euro maaş teklif etti

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Galatasaray formasını sadece 20 maçta giyebilen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Suudi Arabistan, Hakim Ziyech, Galatasaray, Chelsea, Hakim, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Parayı koyacak yer bulamaz! Hakim Ziyech'e dudak uçuklatan teklif - Son Dakika

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SON DAKİKA: Parayı koyacak yer bulamaz! Hakim Ziyech'e dudak uçuklatan teklif - Son Dakika
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