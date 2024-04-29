Parayı koyacak yer bulamaz! Hakim Ziyech'e dudak uçuklatan teklif

Spor

TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen maç için düğmeye bastı

Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve ücretsiz satın alma opsiyonu bulunan Hakim Ziyech'e, Suudi Arabistan'dan talip çıktı.

37.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Fransız basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab, 31 yaşındaki Faslı kanat oyuncusuna dev bir teklif yaptı. Haberin detaylarında Al-Shabab'ın, Hakim Ziyech'e 2.5 yıl için 37.5 milyon euro net maaş önerdiği aktarıldı. Al-Shabab, yaz transfer döneminde de Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak istemiş hatta sağlık kontrollerinden de geçirmişti. Ancak yıldız oyuncu sağlık testlerini geçemeyince transfer iptal olmuş ve Galatasaray'a gelmişti.

20 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Galatasaray formasını sadece 20 maçta giyebilen Hakim Ziyech bu karşılaşmalarda 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.