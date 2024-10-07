Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a rekor zam - Son Dakika
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Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a rekor zam

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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın maaşına hatırı sayılır bir zam yaptı. 12 Ekim'den sonraki mali genel kurulun ardından geçerlilik kazanacak sözleşmeye göre Barış Alper, sarı-kırmızılı takımdan yıllık 75 milyon TL maaş alacak. Şu an yıllık 10 milyon TL kazanan milli yıldız, kabul ettiği yeni sözleşmeyle yüzde 750 zam almış olacak. 24 yaşındaki futbolcunun 2027 yazına kadar olan sözleşmesi süresinde iste değişiklik yapılmayacak.

07.10.2024 15:35  Güncelleme: 15:41
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Galatasaray, takımın yıldızlarından olan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme teklif etti. Sarı-kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki oyuncunun maaşında ciddi bir artış yapmaya hazırlanıyor.

YENİ MAAŞI 75 MİLYON TL

343'ten Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşmesiyle birlikte yıllık 75 milyon TL civarında maaş ödeyecek. Yeni sözleşme 12 Ekim'den sonraki mali genel kurulun ardından geçerlilik kazanacak.

ZAM ORANI YÜZDE 750

Şu an yıllık 10 milyon TL kazanan Barış Alper, kabul ettiği yeni sözleşmesiyle birlikte yüzde 750 zam almış olacak. Milli yıldızın sözleşmesi süresi ise 2027 yazına kadar sabit kalacak, sözleşme süresinde bir uzatma olmayacak.

25 MİLYON EUROLUK TEKLİF DURSUN ÖZBEK'E GİTMEMİŞ

Öte yandan, Barış Alper'in Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Barış Alper ile ilgili bir teklif gelmedi" sözlerine de bozulduğu kaydedildi. 25 yaşındaki futbolcuya transferin son günü, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gittiği saatlerde Nottingham Forest'tan 20 milyon euro ve bonuslarla birlikte yaklaşık 25 milyon euro teklifi geldi. Kerem Aktürkoğlu gittiği için Barış Alper'in gitmesine izin verilmedi ve bu nedenle de Dursun Özbek'e bu teklif iletilmedi.

SEZON PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasını 13 maçta giydi. Bu karşılaşmaların 11'ine ilk 11'de başlayan Barış Alper, sarı-kırmızılı takıma 4 gol 1 asistlik performansıyla katkı sağladı.

Galatasaray\'dan Barış Alper Yılmaz\'a rekor zam

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a rekor zam - Son Dakika

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