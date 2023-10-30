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Galatasaray'dan tartışma yaratacak Icardi kararı: İğneyle oynamaya devam edecek - Son Dakika

Galatasaray'dan tartışma yaratacak Icardi kararı: İğneyle oynamaya devam edecek

Son Güncelleme: 30.10.2023 10:52

Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra Bayern Münih ve Rizespor maçlarına iğneyle çıkan Mauro Icardi ile ilgili son karar verildi. Arjantinli golcü kasımda başlayacak milli araya kadar antrenmanlarda fazla boy göstermeyecek ve maç günleri iğneyle oynayacak. Bazı taraftarlar bu kararı yanlış bulurken, futbolcuda daha ciddi sakatlıklara yol açabileceğini belirtti.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerken Mauro Icardi yine iğneyle saha çıkmıştı. Sarı-kırmızılıların, Arjantinli golcüyü bir süre daha iğneyle oynatmak istediği belirtildi.

"İĞNEYLE SAHAYA ÇIKMAYA DEVAM EDECEK"

Fanatik'te yer alan habere göre, Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçında iğneyle sahaya çıkan Mauro Icardi, bir süre daha böyle oynamaya devam edecek. Arjantinli golcü, antrenmanlarda yer almayacak ve maç günlerinde iğne olup sahaya çıkacak.

SAKAT SAKAT 3 MAÇA ÇIKACAK

Milli araya kadar Mauro Icardi, 3 Kasım'da Kasımpaşa, 8 Kasım'da Bayern Münih ve 11 Kasım'da Hatayspor mücadelelerinde iğneyle sahada olacak.

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan tartışma yaratacak Icardi kararı: İğneyle oynamaya devam edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan tartışma yaratacak Icardi kararı: İğneyle oynamaya devam edecek - Son Dakika
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