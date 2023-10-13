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Galatasaray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma! Atatürk detayı taraftarı mest etti - Son Dakika

Galatasaray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma! Atatürk detayı taraftarı mest etti

Son Güncelleme: 13.10.2023 11:45

Galatasaray, 1923'te giydiği formaları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı şerefine yenileyerek yeniden satışa sundu. Sarı-kırmızılıların özel formasında armanın üzerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imza yer aldı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel formalarını satışa sundu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, formanın armasının üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a verdiği imzanın yer aldığı belirtildi.

"ZAFER DOLU BİR YÜZYILIN SEMBOLÜ"

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseliyi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imzayı taşıyan yeni sezon 3. forması hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü, hem gelecek yüzyıllarda devam edecek zaferlerin sözü." ifadeleri kullanıldı.

FİYATI 3 BİN LİRAYA YAKIN

Galatasaray'ın yeni formaları GS Store'da satışa sunuldu. Sarı-kırmızılılar, Cumhuriyetin 100. yılına özel çıkan formaları 2.599 liradan vitrine koydu.

Galatasaray'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel forma! Atatürk detayı taraftarı mest etti
Galatasaray'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel forma! Atatürk detayı taraftarı mest etti
Galatasaray'dan Cumhuriyetin 100. yılına özel forma! Atatürk detayı taraftarı mest etti

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma! Atatürk detayı taraftarı mest etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma! Atatürk detayı taraftarı mest etti - Son Dakika
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