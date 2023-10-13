Galatasaray'dan Cumhuriyet'in 100. yılına özel forma! Atatürk detayı taraftarı mest etti

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel formalarını satışa sundu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, formanın armasının üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a verdiği imzanın yer aldığı belirtildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kurucu mecliste yer alan 12 Galatasaray Liseliyi temsil eden çizgileri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Galatasaray'a özel verdiği imzayı taşıyan yeni sezon 3. forması hem zafer dolu bir yüzyılın sembolü, hem gelecek yüzyıllarda devam edecek zaferlerin sözü." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray'ın yeni formaları GS Store'da satışa sunuldu. Sarı-kırmızılılar, Cumhuriyetin 100. yılına özel çıkan formaları 2.599 liradan vitrine koydu.
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