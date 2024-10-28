Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerek ligdeki tek namağlup takım olarak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, maç sonucu paylaşımında siyah-beyazlılarda peş peşe olay göndermeler yaptı.
Haftaya girerken Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor da ligdeki diğer namağlup takımlardı. Trabzonspor, Göztepe'ye yenilerek ünvanını kaybederken, Galatasaray da Beşiktaş'ı mağlup ederek bu ünvana sahip tek takım olarak kaldı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe'nin de namağlup ünvanını bitirmişti.
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin son düdüğü çalar çalmaz yaptığı maç sonucu paylaşımına "Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır" notunu düşerek ezeli rakibine göndermede bulundu.
İşte o paylaşım;
Galatasaray, maç sonucu paylaşımının ardından Beşiktaş'ı simgeleyen Kartal'ı tahterevallide gösteren bir paylaşım daha yaptı. Söz konusu paylaşımda "İnletelim tüm Türkiye'yi Cimbombom diye!" ifadeleri yer aldı. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımlar taraftarlar tarafından kısa süre içerisinde etkileşim yağmuruna tuttu.
İşte o paylaşım;
Ezeli rakibine peş peşe göndermelerde bulunan Cimbom, siyah-beyazlıların derbi öncesindeki Yunus Akgün paylaşımına da galibiyetin ardından yanıt verdi. Yunus Akgün'ün Beşiktaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilip 117 bin TL ceza alması sonrası Beşiktaş, 117 alkış emojisi paylaşarak bu karara tepki göstermişti. Galatasaray da Beşiktaş'ın bu tweetini alıntılayarak "sus" emojisiyle karşılık verdi.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan derbi biter bitmez Beşiktaş'a olay gönderme - Son Dakika
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