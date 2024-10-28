Galatasaray'dan derbi biter bitmez Beşiktaş'a olay gönderme - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray'dan derbi biter bitmez Beşiktaş'a olay gönderme

Geniş Video İzle

Galatasaray, Beşiktaş'ı sahasında 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından peş peşe yaptığı paylaşımlarla ezeli rakibine göndermede bulundu. Sarı-kırmızılıların özellikle siyah-beyazlı takımı simgeleyen Kartal'ı tahterevallide gösteren paylaşımı dikkat çekti. Paylaşımları hız kesmeyen Cimbom, Beşiktaş'ın derbi öncesindeki Yunus Akgün paylaşımına da cevap verdi.

28.10.2024 22:15  Güncelleme: 22:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 2-1 yenerek ligdeki tek namağlup takım olarak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, maç sonucu paylaşımında siyah-beyazlılarda peş peşe olay göndermeler yaptı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN ÜNVANINI ELİNDEN ALDI

Haftaya girerken Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor da ligdeki diğer namağlup takımlardı. Trabzonspor, Göztepe'ye yenilerek ünvanını kaybederken, Galatasaray da Beşiktaş'ı mağlup ederek bu ünvana sahip tek takım olarak kaldı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'tan önce Fenerbahçe'nin de namağlup ünvanını bitirmişti.

MAÇ BİTER BİTMEZ OLAY GÖNDERME

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin son düdüğü çalar çalmaz yaptığı maç sonucu paylaşımına "Namağlup takım yoktur, Galatasaray ile oynamamış takım vardır" notunu düşerek ezeli rakibine göndermede bulundu.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'dan derbi biter bitmez Beşiktaş'a olay gönderme

İKİNCİ PAYLAŞIM DA GELDİ

Galatasaray, maç sonucu paylaşımının ardından Beşiktaş'ı simgeleyen Kartal'ı tahterevallide gösteren bir paylaşım daha yaptı. Söz konusu paylaşımda "İnletelim tüm Türkiye'yi Cimbombom diye!" ifadeleri yer aldı. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımlar taraftarlar tarafından kısa süre içerisinde etkileşim yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'dan derbi biter bitmez Beşiktaş'a olay gönderme

YUNUS AKGÜN ALINTISI

Ezeli rakibine peş peşe göndermelerde bulunan Cimbom, siyah-beyazlıların derbi öncesindeki Yunus Akgün paylaşımına da galibiyetin ardından yanıt verdi. Yunus Akgün'ün Beşiktaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilip 117 bin TL ceza alması sonrası Beşiktaş, 117 alkış emojisi paylaşarak bu karara tepki göstermişti. Galatasaray da Beşiktaş'ın bu tweetini alıntılayarak "sus" emojisiyle karşılık verdi.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'dan derbi biter bitmez Beşiktaş'a olay gönderme
Galatasaray\'dan derbi biter bitmez Beşiktaş\'a olay gönderme

Galatasaray, Yunus Akgün, Beşiktaş, 3-sayfa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan derbi biter bitmez Beşiktaş'a olay gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 05:27:17. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan derbi biter bitmez Beşiktaş'a olay gönderme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.