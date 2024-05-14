Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi TFF'ye başvuruda bulunacak

Spor

Trendyol Süper Lig'de bitime iki hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atan Galatasaray, pazar günü sarı lacivertli takımla oynayacağı derbi öncesi TFF'ye başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray pazar günü ezeli rakibi karşısında şampiyonluğa ulaşması durumunda sevincini kupa ile taçlandırmak istiyor. Fenerbahçe'nin önünde 6 puanlık avantajla giren Galatasaray 24. şampiyonluk için artık saatleri sayarken beraberlikte dahi sarı kırmızılılar sezonu mutlu sonla tamamlamayı başaracak.

2 KUPAYI BİRDEN İSTİYORLAR

Ancak Süper Lig Müsabakaları Statüsü'ne göre matematiksel olarak sarı kırmızılar şampiyonluğu henüz garantilemediği için Fenerbahçe maçında istediği sonucu elde etse dahi kupayı kaldıramayacak. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin sahaya çıkmadığı için hükmen galip sayılarak kazandığı Turkcell Süper Kupa ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın şampiyonluk kupasının derbiye getirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ NE DİYOR?

11. madde; "(1) Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir. Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.