Galatasaray'dan dünyada eşi benzeri görülmemiş başarı - Son Dakika
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Galatasaray'dan dünyada eşi benzeri görülmemiş başarı

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Galatasaray, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde 19 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek, bu alanda dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza attı.

18.12.2024 11:29  Güncelleme: 11:37
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Süper Lig'in 16'ncı haftasında Trabzonspor'u 4-3 deviren Galatasaray, yoluna tam gaz devam ediyor. Üst üste 15 maç kazanarak bu alanda ligde en uzun dış saha galibiyet serisine de imzasını atan Aslan, Süper Lig'in en iyi sezon başlangıcı rekorunu da elinde bulunduruyor.

ASLAN KAYBETMİYOR

Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi play-off'unda Young Boys ile oynadığı maçtan bu yana oynadığı hiçbir maçı kaybetmedi.

2024-25 takvim yılını Süper Kupa'da şoke eden 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle açıp; Şampiyonlar Ligi elemelerinde de Young Boys'a iki maçta yenilerek elenen Galatasaray'ın, o İsviçre temsilcisine içeride kaybettiği 1-0'lık maçtan (27 Ağustos) bu yana hiçbir maçta bileği bükülmedi.

O tarihten beri Süper Lig'de 13; UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 maça çıkan Sarı-Kırmızılılar, mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde o tarihten bu yana 13 maçta 2 beraberlik; 11 galibiyetle yoluna devam eden Cim-Bom, Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçta ise 3 beraberlik ve 3 galibiyetle namağlup unvanını korudu.

DÜNYADA TEK

Galatasaray, son Young Boys yenilgisinin ardından Süper Lig'de evinde Kasımpaşa ile 3-3 ve Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Avrupa'daki beraberlikler ise RFS (2-2), AZ (1-1) ve Malmö (1-1) karşısında geldi.

Süper Lig ve Avrupa Ligi olmak üzere 19 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sarı-Kırmızılıların bu başarısının ise dünyada eşi benzeri yok.

Galatasaray\'dan dünyada eşi benzeri görülmemiş başarı

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan dünyada eşi benzeri görülmemiş başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Emin Erol:
    Galatasaray ın başarısı değil bu fetonun başarısı 8 83 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Şereftir seni sevmek... 62 10 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS UN TAYT GIYMESI BILE DAHA FAZLA ILGI CEKER. KOCANIZ GALATASARAY ALISKIN BOYLE SEYLERE 8TAŞ LILARA BU TIP SEYLER GAZ VE KARIN AGRISI YAPAR. KOCANIZ GALATASARAY BABANIZ GALATASARAY TAYTLI FEROS TANGALI CELİKK 30 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Galatasaraya Saygı Gösterin 29 7 Yanıtla
  • İkram Tural:
    Ferhat eser bir o. çocuğudur 26 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    BÖYLE HABERLER YAPMAYIN KUŞLARIN ZORUNA GİDER 17 7 Yanıtla
  • Necmettin YİĞİT:
    Başarı alkışlanır 18 5 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    bu da gol değilmi hakim bey 9 3 Yanıtla
  • Önder Toprak:
    Türkiye Ligi Hindistan liginden Farkı Yok Önemli Olan A Kalite İle Oynamak Onları Yenip Tecrübe Kazanmak 5 4 Yanıtla
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