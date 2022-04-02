Galatasaray'dan eksik futbolcuların durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Galatasaray'dan eksik futbolcuların durumuyla ilgili açıklama

02.04.2022 21:02
Galatasaray'dan eksik futbolcuların durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray, sakatlığı bulunan futbolcular Mustafa Muhammed, Sofiane Feghouli ve Omar Elabdellaoui ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası karantina sürecini tamamlayan Sacha Boey'in son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Galatasaray, sakatlığı bulunan futbolcular Mustafa Muhammed, Sofiane Feghouli ve Omar Elabdellaoui ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası karantina sürecini tamamlayan Sacha Boey'in son durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, milli takım kampında sakatlanan Mustafa Muhammed'in sağ üst adale ön grupta kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Mısırlı santrforun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edilen Sofiane Feghouli'nin ise tedavisine devam edildiği bildirildi.

Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından ülkesi Fransa'dan İstanbul'a dönen Sacha Boey'in ise bireysel program dahilinde çalıştığı ifade edildi. Bağırsak enfeksiyonu geçiren ve tedavisi süren Omar Elabdellaoui'nin de bireysel çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi. Boey ile Omar Elabdellaoui'nin hafta başından itibaren takımla antrenmanlara başlamasının planlandığı kaydedildi.

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Omar Elabdellaoui, Sofiane Feghouli, Galatasaray, Karantina, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'dan eksik futbolcuların durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika


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