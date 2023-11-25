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Galatasaray'dan fark yiyen Fatih Tekke'den maç sonrası istifa sinyali - Son Dakika

Galatasaray'dan fark yiyen Fatih Tekke'den maç sonrası istifa sinyali

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'a 4-0 yenildikleri maç sonrası ayrılık sinyali verdi. Tekke, "Başarısız değil, çok başarısızım" ifadelerini kullanarak yönetimin kendisiyle ilgili alacağı her kararı anlayışla karşılayacağını söyledi.

Galatasaray\'dan fark yiyen Fatih Tekke\'den maç sonrası istifa sinyali
25.11.2023 - 22:06,  Güncelleme: 22:11
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Ligde sıkıntılı günler yaşayan Alanyaspor'da üçüncü maçına çıkan Fatih Tekke, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"BU DÜZENSİZLİĞİ KABUL EDEMEM"

Kaybettikleri maçlar hakkında konuşan teknik adam, "Kötü başlangıç.. Ardından bu maç... 15 gün çalıştık. Şu ana kadar çalışmalarımı, araştırmalarımı kendi geliştirme çabalarımı check etme görüntüsü var. Bizim olduğumuz takımlarda düzen olması gerekirken, bugün ciddi üzüldüğüm düzensizlik oldu. Tüm bunlar benim moralimi bozdu. Bu benim ve ekibimin tarzı değil. Biz düzenli olmak zorundayız. Galatasaray ile oynamak kolay değil. Ancak ondan bağımsız olarak bu düzen sağlayamıyorsak, bu sorumluluk bana ait. Bu takım 8 yıldır çok önemli şeyler başardı. Biz de kendi hayallerimizi bir üst seviyeye taşıyabilmek için geldik. Sanırım 8 gol yedik, gol atmış değiliz. Alanyaspor'a zarar vermek için değil, kendimizi ve kulübü bir ritme sokmak için buraya geldik. 15 günde bu düzensizliği kabul edemem. Sorumlu kesinlikle benim. Başarısız değil, çok başarısızım!" ifadelerini kullandı.

"8-9 YILLIK ÇALIŞMALARIMI CHECK EDECEĞİM"

Yönetimin kendisi görevden almasını anlayabileceğini vurgulayan Fatih Tekke "Yönetim kurulu herhangi bir karar alabilir, oturup konuşulabilir. Skordan bağımsız bu düzensizliği kabul edemem! Düzensizlik 8-9 yıllık çalışmalarımı check etme durumuna geldi, bunu düşüneceğim!" dedi.

"PES ETMEM AMA DÜŞÜNECEĞİM!"

Öte yandan muhabirin "Bu bir veda konuşması mı?" sorusunu yanıtlayan Tekke, "Veda konuşması değil, pes etmem mümkün değil! Yeni bir hoca, yeni bir heyecan gelmesi lazım! Ama bir camianın çalışanısınız, insanlara ne yaptığınızı ve ne yapmak istediğini göstermek zorundasınız. Güvensizlik oluşabilir. Ben de check edeceğim" yanıtını verdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Fatih Tekke, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan fark yiyen Fatih Tekke'den maç sonrası istifa sinyali - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan fark yiyen Fatih Tekke'den maç sonrası istifa sinyali - Son Dakika
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