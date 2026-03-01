Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası paylaşım

Galatasaray\'dan Fenerbahçe\'nin berabere kaldığı maç sonrası paylaşım
01.03.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lider Galatasaray, Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda ''Hedef 2026 yolunda aynı inançla mücadeleye devam!'' ve ''Konsantrasyon'' ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

GALATASARAY'DAN MAÇ SONUNDA PAYLAŞIM

Galatasaray, Fenerbahçe maçının bitmesinin ardından sosyal medya hesaplarından taraftarlarına bir paylaşım yaptı.Dün akşam oynanan Alanyaspor maçından bir video paylaşan sarı-kırmızılılar, bu paylaşıma, "Hedef 2026 yolunda aynı inançla mücadeleye devam!" ve "Konsantrasyon" ifadelerini ekledi.

BİR PAYLAŞIM DA LUCAS TORREIRA'DAN

Öte yandan Galatasaray forması giyen Lucas Torreira da Fenerbahçe maçının bitmesinin ardından "Türkiye'nin en iyi kulübünün bir parçası olduğum için mutluyum." şeklinde paylaşım yaptı.

Galatasaray, Antalyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    şikeciler sevinin 17 37 Yanıtla
  • abdnarsln28 abdnarsln28:
    Türkiye’nin enşikeci kulübü olduğu için mutluymuş bravo 6 13 Yanıtla
    Caner atalay Caner atalay:
    gtünle okuma gözünle oku bir daha öğle yazmadığını anlayacaksın 1 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı’da gramın fiyatını görenler inanamıyor Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
İran’a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump’la telefonda görüştü İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü
Savaş uçakları İran’ı vururken Trump’ın nerde olduğu ortaya çıktı Savaş uçakları İran'ı vururken Trump'ın nerde olduğu ortaya çıktı
Dünyanın en yüksek yapısı İran füzesi yakınlarına düştü Dünyanın en yüksek yapısı! İran füzesi yakınlarına düştü
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi
Laiklik bildirisine soruşturma 168 kişi ifade verecek Laiklik bildirisine soruşturma! 168 kişi ifade verecek

23:22
Trump: İran’a saldırılar 4 hafta sürebilir
Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
23:11
Merkez Bankası’ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı
Merkez Bankası'ndan, 1 hafta vadeli repo ihalelerini durdurma kararı
22:35
İran, İsrail’i bir kez daha vurdu
İran, İsrail'i bir kez daha vurdu
22:00
Zirve yarışında fark 4’e çıktı Fenerbahçe’den üst üste ikinci puan kaybı
Zirve yarışında fark 4'e çıktı! Fenerbahçe'den üst üste ikinci puan kaybı
20:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hamaney mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı
20:14
Irak’ın Erbil Havalimanı’nda patlama meydana geldi
Irak'ın Erbil Havalimanı'nda patlama meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 23:57:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.