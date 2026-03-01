Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.
Galatasaray, Fenerbahçe maçının bitmesinin ardından sosyal medya hesaplarından taraftarlarına bir paylaşım yaptı.Dün akşam oynanan Alanyaspor maçından bir video paylaşan sarı-kırmızılılar, bu paylaşıma, "Hedef 2026 yolunda aynı inançla mücadeleye devam!" ve "Konsantrasyon" ifadelerini ekledi.
Öte yandan Galatasaray forması giyen Lucas Torreira da Fenerbahçe maçının bitmesinin ardından "Türkiye'nin en iyi kulübünün bir parçası olduğum için mutluyum." şeklinde paylaşım yaptı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maç sonrası paylaşım - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)