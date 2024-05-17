Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Çakma değil, gerçek beşinci yıldız

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Galatasaray camiası, UEFA Kupası Zaferi Yıldönümü Etkinlikleri'nde bir araya geldi. Etkinlikte Dursun Özbek, Erden Timur, Okan Burk ve Metin Öztürk açıklamalarda bulundu.

Etkinlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur ve kulübü eski başkanları da yer aldı. Organizasyonda Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"MAYISLAR BİZİM"

Dursun Özbek, UEFA Kupası zaferini yorumlayarak, "17 Mayıs, geleneksel bir kutlama. Türkiye'ye futbol tarihinde getirilmiş en büyük zafer. Artık bize düşen bunun tekrarlanması. Mayıslar zaten bizim... İnşallah önümüzdeki dönemde de gelen yönetimler, kulübümüze daha büyük zaferler armağan ederler. Değerli kardeşim, Okan hocam burada. Kendisiyle 2 senedir çalışıyoruz. Takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. İnşallah gelen yönetimle başarılarını devam ettirecektir. Okan hocamızı çok seviyoruz" dedi.

"PAZAR GÜNÜ ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, "İki kere gözlerim yaşardı. Biri UEFA Kupası'nı izlerken, diğeri de geçen seneki maçlarımızı izlerken. Umarım pazar günü bir şampiyonluk daha... Bir galibiyetle, bir şampiyonluğa daha imza atmak istiyoruz. Geçen seneden beri camia olarak ortaya koyduğumuz mücadele çok önemli. Beni buraya layık gördükleri için herkese teşekkür ederim, inşallah uzun yıllar burada oluruz" sözlerini sarf etti.

Galatasaray Sportif A.Ş Başken Vekili Erden Timur da konuşmasında, "İki yılı doldurmak üzereyiz. Acısıyla tatlısıyla çok güzel zaman geçirdik. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunuz zaten biliyordum. Yönetici olduktan sonra dış dünyayla ilişkiler kurmaya başladıktan sonra o kadar büyük bir camia olduğumuzu anladım ki... Potansiyelimizin çok azını kullandığımızı anladım. Benin gördüğüm şey şu; en önemli şey, Galatasaray'ın birlikteliğini sağlamak. Maalesef yaralanmaya çok müsait bir birlik. Onu yaptığımızda şampiyonluklar da geliyor. Herkesin emeği çok büyük. Başta başkanımıza ve tüm emek verenlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

"GERÇEK BEŞİNCİ YILDIZ"

Konuşma yapan Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ise, "Biz bugün Dursun başkanımız liderliğinde tam yol ileri diyoruz. Umarım bu seçimi kazanırsak gerçek beşinci yıldız, çakma beşinci yıldızlara gönderme olur" dedi.