Galatasaray Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını atıyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını atıyor

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Fenerbahçe'nin, Lens'ten transferini bitirme noktasına getirdiği Kevin Danso için Galatasaray'ın da son anda devreye girdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların pazarlıklara başladığı öne sürüldü.

06.01.2025 13:36  Güncelleme: 13:50
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de savunma hattına yapılacak transfer yavaş yavaş belli oluyor. Lens'in yıldız stoperi Kevin Danso için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler işi bitirme noktasına getirmişken araya ezeli rakibi Galatasaray'ın da girdiği öne sürüldü.

ARAYA GALATASARAY GİRDİ

Fenerbahçe, özelllikle Portekizli antrenör Jose Mourinho'nun çok istediği oyuncuların başında gelen Danso için pazarlıklarda sona gelinmişti ancak Galatasaray bu transferde devreye girdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını atacak hamle

20 MİLYON EURO

Lens, Kevin Danso için kapıyı 20 milyon eurodan açmış, Fenerbahçe pazarlıklara 15 milyon eurodan başlamıştı. Galatasaray'ın Danso için devreye girdiği ve pazarlıklara başladığı öğrenildi.

Galatasaray Fenerbahçe\'ye yılın transfer çalımını atıyor

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Son Dakika Spor Galatasaray Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımını atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Yalçın:
    ARKADAŞLAR DİĞER PARTİLİ ARKADAŞLAR BU SAYFA FULL AKKOYUNLAR DOLU YANİ NE YAZSANIZ DİSLİKE ATIYORLAR BU SAYFAYI ŞİKAYET EDELİM BUNLARDAN KURTULALIM 11 19 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Galatasaray isterse alır. febe alacagindan değil sırf fiyat yükselsin diye uğraşıyor 11 2 Yanıtla
  • Vahap Kirkor:
    Gs nin limiti varmı ki? 2 10 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    MAXIM'i de Morinho istemişti ne oldu? 2 0 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    bi kazık da buradan fenerin uykuları hepten kaçar 0 2 Yanıtla
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