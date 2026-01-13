Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı - Son Dakika
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

13.01.2026 16:03
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan Ademola Lookman için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, Lookman'ın transferi için harekete geçti ve bu durum 'yılın transfer çalımı' yorumlarına neden oldu. İtalyan gazeteci Di Marzio'ya göre Galatasaray'dan bir yönetici, transfer görüşmeleri kapsamında Milano'ya gitti. Galatasaray'ın bu adımı, transfer gündemini bir anda değiştirdi ve Fenerbahçe'nin elinden Lookman'ın transferinin alınabileceği yorumlarına yol açtı.

Atalanta forması giyen Ademola Lookman, uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyordu. Sarı-lacivertlilerin oyuncu için ciddi temaslar kurduğu, hatta bazı dönemlerde anlaşmaya varıldığı yönünde iddiaların ortaya atıldığı hatırlatıldı. Ancak transfer süreci somut bir sonuca ulaşmamıştı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Lookman için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulüpten bir yöneticinin transfer görüşmeleri kapsamında Milano'ya gittiği belirtilirken, bu adım transfer gündemini bir anda değiştirdi.

EZELİ RAKİPTEN "ÇALIM" İDDİASI

Galatasaray'ın Lookman hamlesi, transferin Fenerbahçe'nin elinden alınabileceği yönündeki yorumları da beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılıların bu girişimi, futbol kamuoyunda "Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı geliyor" şeklinde değerlendirildi.

GÖZLER RESMİ ADIMLARDA

Atalanta ve oyuncu cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, iki kulübün transfer yarışının nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu. Lookman transferinde önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler yakından takip ediliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat Çil Murat Çil:
    tabikide fenerbahçe varken cincona gidecek değil ya 4 2 Yanıtla
  • Ömer Köse Ömer Köse:
    sanki Fenerbahçenin oyuncusu fenerin elinden kaptı ne demek zahalar teteler nerde şimdi onlarında kapmıştı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:53
