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Galatasaray'dan gece yarısı Zorbay Küçük isyanı: Bardağı taşıran son damla - Son Dakika

Galatasaray'dan gece yarısı Zorbay Küçük isyanı: Bardağı taşıran son damla

19.12.2021 00:26
Galatasaray'dan gece yarısı Zorbay Küçük isyanı: Bardağı taşıran son damla

Galatasaray'ın Başakşehir'le 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaya hakem Zorbay Küçük'ün sarı-kırmızılı futbolculara söylediği sözler damga vurdu. Konuya ilişkin sert bir açıklama yayınlayan Galatasaray Kulübü, " Zorbay Küçük'ün milli formayı terleten; bu sene Avrupa kupalarında büyük başarı elde edip Türk futbolunun seyrini değiştiren kıymetli futbolcularımıza yönelik hakaretamiz ifadeleri bardağı taşıran son damla olmuştur." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcular, hakem Zorbay Küçük'le sözlü tartışma yaşadı. Küçük'ün sarı-kırmızılı futbolculara "Go lan", Kerem Aktürkoğlu'na ise "Yalancı" demesi gündeme oturdu.

Galatasaray, Başakşehir maçında hakem Zorbay Küçük'ün sarı-kırmızılı futbolculara olan yaklaşımına çok sert sözlerle tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada artık tahammül sınırlarının aşıldığı vurgulandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"HAKARETAMİZ İFADELER BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLMUŞTUR"

Galatasaray aleyhine yapılan hakem hatalarının haftalardır süregelmesi, bunların tesadüf olmadığını sadece Galatasaraylılara değil Türkiye spor kamuoyuna da düşündürmektedir. Nitekim, bu yöndeki görüşler eski MHK başkanları, hatta rakip takımların taraftarı olduğu bilinen spor yorumcuları tarafından dahi dile getirilmiştir. Bu hataların Galatasaray'ın sportif başarılarına ve mali kaynaklarına verdiği zararlar tahammül sınırlarımızı zorlarken, 18 Aralık 2021 tarihli Medipol Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük'ün milli formayı terleten; bu sene Avrupa kupalarında büyük başarı elde edip Türk futbolunun seyrini değiştiren kıymetli futbolcularımıza yönelik hakaretamiz ifadeleri bardağı taşıran son damla olmuştur.

"TÜRK FUTBOLUNDA GÖREV ALMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bugün, saha içinde ve dışında, hakem hatasının ötesinde bir skandal yaşanmıştır. Tarafsız olması gerekirken sporcularımıza hakaret eden, spor ahlakından nasibini almamış bu kişinin, Türk futbolunda görev alması kabul edilemez. Zorbay Küçük, gözlemci raporlarında da görülebileceğinden şüphe etmediğimiz haddini bilmez davranışları karşısında bir yaptırıma maruz bırakılmazsa, bu kayıtsızlığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkça Galatasaray'ın karşısında durması olarak yorumlayacağız.

"ATILMASI GEREKEN HER TÜRLÜ HUKUKİ ADIMI ATMAKTAN İMTİNA ETMEYECEĞİZ"

Hakemin görevi adalet dağıtmaktır. Ancak, hakemler Galatasaray söz konusu olunca adaletsizliği, çifte standardı ve karşı tarafı kayırmayı normal hale getirmişlerdir. Galatasaray'a yapılanlar Türkiye Süper Ligi'ni trajikomik bir müsamereye dönüştürmekte, takımların performanslarını sorgulayarak oyunu güzelleştirmelerini önlemekte ve önde koşar görünenlerin de bu performansına gölge düşürmektedir. Sadece Galatasaray Spor Kulübü'nün değil Türk futbolunun menfaatlerine zarar veren bu davranışlara karşı atılması gereken her türlü hukuki adımı atmaktan imtina etmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Galatasaray'dan gece yarısı Zorbay Küçük isyanı: Bardağı taşıran son damla

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan gece yarısı Zorbay Küçük isyanı: Bardağı taşıran son damla - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan gece yarısı Zorbay Küçük isyanı: Bardağı taşıran son damla - Son Dakika
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