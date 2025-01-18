Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın orta ve VAR hakemine yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Kulüpten yapılan paylaşımda sarı-kırmızılıların ilk yarıda penaltı beklediği pozisyona ve Barış Alper Yılmaz'ın ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golüne yer verilerek "Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele! İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere" ifadeleri kullanıldı. Galatasaray'ın bu paylaşımı, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Hatayspor maçının hakemleri için olay açıklama - Son Dakika
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