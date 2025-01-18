Galatasaray'dan Hatayspor maçının hakemleri için olay açıklama - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Hatayspor maçının hakemleri için olay açıklama

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, yaptığı paylaşımla karşılaşmanın orta ve VAR hakemi için paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı takım, "Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele! İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

18.01.2025 16:17
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın orta ve VAR hakemine yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"İSYANIMIZ KÖTÜ HAKEMLERE"

Kulüpten yapılan paylaşımda sarı-kırmızılıların ilk yarıda penaltı beklediği pozisyona ve Barış Alper Yılmaz'ın ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golüne yer verilerek "Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele! İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere" ifadeleri kullanıldı. Galatasaray'ın bu paylaşımı, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

Galatasaray'dan Hatayspor maçının hakemleri için olay açıklama
Galatasaray\'dan Hatayspor maçının hakemleri için olay açıklama

Galatasaray, Cihan Aydın, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Hatayspor maçının hakemleri için olay açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Muhammedd:
    Ofsayt pozisyonuyla oynayıp GS'ın temiz golünü iptal etmişler. Sanchez'in topa kafa vuruş anını değil, kafayı vurduktan saniyeler sonra top havadaykenki anı kullanmışlar! Hatay savunmacısının ayak görüntüsünden anlaşılıyor. Bu skandalın üstü KAPATILAMAZ ! GS yönetimi MAÇIN TEKRARINI talep et ! 344 286 Yanıtla
  • ferhat:
    Ofsaytı bozan oyuncunun topa vuruş anında ayağı YERDE ama yarı otomatik sistem görüntüsünde HAVADA! Ofsayt çıkarmak için topa vuruş anından çok sonraki saniyeleri kullanmışlar! Derhal mahkemeye başvurun! 274 235 Yanıtla
  • ferhat:
    Cumhuriyetimizin yüz akı Galatasaray'ı klleş taktiklerinizle durduramazsınız, ülkemizi o alçakgünlere geri döndüremezsiniz! Örgütgünleri bitti Galatasaray ambargo koyacak şampiyonluklara! Çok şükür ALLAH'ın adaleti var ne yaparsanız yapın uzun vadede adaleti sağlıyor! 219 195 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Beşiktaş fenerbahçe siz gelin sahada bükün bileğimizi. Her alanda peşimizden koşturan ezikler. 211 201 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Ofsayt görüntüleriyle oynamışlar. Hataylı oyuncunun ayağı topa vuruş anıyla, ofsayt açısındaki duruşu aynı değil. İnanılmaz şeyler deniyorlar. 217 163 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Yine GS'ın verilmeyen aşırı net penaltısı! FB lehine sürekli penaltı uyduruluyor, rakiplerinin penaltısı verilmiyor! GS yönetimi kamera önünde konuşun, tweet atıp durmayın!!! 208 159 Yanıtla
  • Elif2016:
    Acur ile cin ali nin besledikleri onlar 171 134 Yanıtla
  • ferhat:
    Bu kaçıncı GS'ın hakkını yemektir! Aşırı net vermediği elle topu uzaklaştırma penaltısı ! ve Ofsayt olmayan pozisyona yanlış gol iptali ! Üstelik görüntülerle oynamışlar kanun önünde hesap vermeliler! 160 127 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    Galatasaray'ın paylaştığı videoyu izleyin golü iptal etmek için videoyla oynamışlar... Vuruş anıyla Hatay savunmacısının pozisyonu videoda aynı değil. 152 26 Yanıtla
  • Nuri Sağlam:
    İlk maçtan :)))))) 89 8 Yanıtla
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