Galatasaray'dan Icardi'ye büyük jest - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Icardi'ye büyük jest

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Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, maçta sakatlanan Mauro Icardi'nin sezonu kapamasıyla büyük bir şok yaşadı. Oyuncularına moral vermeye hazırlanan kulüp yönetimi sezonu kapatan Icardi'ye büyük bir jest yapmaya hazırlanıyor. Alınan karara göre, bugün oynanacak olan Samsunspor maçında atılacak gollerde ''Aşkın Olayım'' şarkısının çalacağı ve taraftarların bu şarkıya eşlik edeceği belirtildi.

10.11.2024 10:46
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Süper Lig devi Galatasaray, 3-2 biten Tottenham maçında sakatlanan ve çapraz bağları kopan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için büyük bir jest yapmaya karar verdi.

"AŞKIN OLAYIM" ÇALACAK

Sakatlanarak sezonu kapatan oyuncusuna moral vermeye hazırlanan Cimbom'un bugün RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağı maçta atacağı gollerde 'Aşkın Olayım' şarkısının çalacağı ve taraftarların buna eşlik edeceği öğrenildi.

Galatasaray\'dan Icardi\'ye büyük jest

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Icardi'ye büyük jest - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Gursel kalen:
    Bu günkü maçta Galatasaray gol atamayacak Samsunspor gol atacak. Onun için şarkı söyleyemeceksiniz. Şarkıyı Samsunlular söyleyecek 19 69 Yanıtla
  • Almila Arya:
    gürsel karen kaltk kimin karısı olduğunu belli etmiş 73 2 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    Geçmiş olsun 46 2 Yanıtla
  • Almila Arya:
    levent pçbilek acını anlıyoruz 40 3 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    Jest dediklerine bak wanda narayı getiriseniz adama bu daha büyük jest olur hadi açın kesenizin ağzını nerde o topladığınız himmetler 15 23 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    GS Samsun'a anca ossssuruq atar oda sessiz 4 18 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    atılacak goller dediğinize göre kaç tane gol atacağınız geçen seneki gibi daha şimdiden belli 1 3 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Bırakın şarkı hediye etmeyi yıllık parasını nasıl ödeyeceksiniz onu düşünün :) 0 3 Yanıtla
  • Tazmanya:
    SAMSUN SHOW YAPACAK BUGUN 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Icardi'ye büyük jest - Son Dakika
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