Galatasaray\'dan Icardi\'ye büyük jest

Spor

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Süper Lig devi Galatasaray, 3-2 biten Tottenham maçında sakatlanan ve çapraz bağları kopan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için büyük bir jest yapmaya karar verdi.

"AŞKIN OLAYIM" ÇALACAK

Sakatlanarak sezonu kapatan oyuncusuna moral vermeye hazırlanan Cimbom'un bugün RAMS Park'ta Samsunspor ile oynayacağı maçta atacağı gollerde 'Aşkın Olayım' şarkısının çalacağı ve taraftarların buna eşlik edeceği öğrenildi.