Neler yapmışlar neler! Galatasaray'dan İngiliz mercilere zehir zemberek tepki - Son Dakika

Neler yapmışlar neler! Galatasaray'dan İngiliz mercilere zehir zemberek tepki

Neler yapmışlar neler! Galatasaray\'dan İngiliz mercilere zehir zemberek tepki
Son Güncelleme: 04.10.2023 19:59

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçı öncesi ve sonrası İngiliz mercilerin tutumu hakkında sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, takım kafilesini taşıyan uçağın dönüşü sırasında İngiliz resmi mercilerinin davranışlarına dikkat çekildi ve bu davranışlar ''ahlak dışı'' ve ''evrensel insan haklarına aykırı'' olarak nitelendirildi. Galatasaray, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu ve bu konuda mücadele edeceklerini belirtti.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United maçı öncesinde ve sonrasında İngiliz mercilerin tutumu hakkında sert bir açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

"Dün akşam Manchester United ile oynadığımız ve kazandığımız maç sonrası Galatasaray kafilesini taşıyan uçağın dönüşü sırasında İngiliz resmi mercilerinin davranışları üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Takımımız oyuncuları, teknik heyeti ve çalışanlarına İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu'nun vize sürecinde çıkardığı zorluklarla başlayan bu saygısızca davranışlar, takımımızın İngiltere'ye girişi sırasında da devam etmiş, dün gece itibarıyla ahlak dışı ve evrensel insan hakları değerlerine aykırı bir muamele haline dönüşmüştür.

Dün gece geç saatlerde olan takım uçağımızın kalkışı, anlamsız derecede detaylı bagaj kontrolleriyle gereksiz yere uzatılmış, bir işkence haline getirilmek istenmiştir. Bu süreçte resmi yetkililerin davranışları, yapılan saygısızlık ve had bilmezlikler, ülkemize karşı alınmış bir tavrın göstergesidir.

Şu bilinmelidir ki; kimse Türkiye'nin gururu Galatasaray Spor Kulübü'nün oyuncularına, teknik heyetine ve yöneticilerine bu şekilde davranamaz. Bu edep yoksunu davranışların sahipleriyle sonuna kadar mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız.

Tüm bu yaşananlardan bağımsız olarak, kulübümüzü maç öncesi ve sonrasında nazik bir şekilde ağırlayan Manchester United temsilcilerine teşekkür ederiz."

Galatasaray'dan İngiliz mercilere sert tepki: Had bilmezler
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Manchester United, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neler yapmışlar neler! Galatasaray'dan İngiliz mercilere zehir zemberek tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neler yapmışlar neler! Galatasaray'dan İngiliz mercilere zehir zemberek tepki - Son Dakika
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