"Galatasaray'a geri dönecek misin?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi - Son Dakika
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Spor

"Galatasaray'a geri dönecek misin?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi

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Galatasaray'daki görevinden ayrılan Erden Timur, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da göreve geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Timur, ''İlerisi için herkesin gönlünde öyle şeyler yatar. Her zaman açık kapı olur'' yanıtını verdi.

11.06.2024 15:09  Güncelleme: 15:20
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Galatasaray'daki görevinden ayrılan Erden Timur, CNBC-e'de kendi işleri ve sarı-kırmızılılar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Galatasaray hakkında açıklamalarda bulunan Timur, "Galatasaray ile çok güzel sürecimiz geçti ama eskiden beri öyleydi. Yönetici pozisyonunda çalışmadan önce de öyle. O öyle devam edecek zaten. Her türlü elimden geleni yapacağım. Kendi işimle ilgili, yurt dışında işlerimiz var. Halka arzla ilgili çalışmalarımız var. Yeni projelerle ilgili çalışmalarımız var. Onları anlatmaya başlayacağız. Uzak kaldığımız için çok yapacak şeyimiz var. Bu sefer onlara odaklanacağız." dedi.

"HER ZAMAN AÇIK KAPI OLUR"

İleride Galatasaray'da göreve geri dönüp dönmeyeceğine ilişkin soruya soruya yanıt veren Erden Timur, "Konu bir şekilde Galatasaray'a geliyor. Hayattaki en güzel günler, ben öyle nitelendiriyorum. Milyonlarca insan yerinizde olmak ister. Her anına şükretmek gereken bir şey. Ben hep güzel şeylerle anıyorum. Zorlukları var ama çok güzel geçti. İlerisi için herkesin gönlünde öyle şeyler yatar. Her zaman açık kapı olur." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray\'a geri dönecek misin?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Erden Timur, Sözler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Galatasaray'a geri dönecek misin?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Liya Tastan: Valla ben bu adamı çok seviyorum..canla başla mücadele etti icardi’yi getirmek için 46 5 Yanıtla
    ferhat eser: icardi büyük topçu olsaydı gesede ne işi olurdu :)) 8 56 Galatasaray Spor kulübü: Size sağdan soldan yapıştırdı ya Ferhat koç gol kralı 8 1
  • ferhat eser: tokisaray büyük kulüpmüş hahahaha:))) 7 41 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Biz çooook büyüğüzde siz çok küçüksünüz 3 1
  • murat uylas: Galatasaray da hizmet kime nasip olursa gelir görevini yapar iki kulum arasındaki en büyük fark bu rakip takımda Ali şen başkan fb şampiyon, aziz yıldırım başkan fb şampiyon, Ali koç başkan fb şampiyon 30 yıldır benzeri taplo 19 4 Yanıtla
  • Lutfu Borazanoglu: ferhat zorunamı gitti demekki sen fb lisin koç spor olup 2 liğe oynamak dansa böyle daha iyi 16 5 Yanıtla
  • Eşref Polat: kesinlikle gelmeli dursun başkan ne yapsın etsin bu adamı getirsin 12 0 Yanıtla
  • Oğuz Özen: Arkadaşlar bu Ferhat denen arkadaş kim ve neye hizmet eder bilen varsa söylesin lütfen 1 0 Yanıtla

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