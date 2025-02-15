Galatasaray\'dan Kaan Ayhan\'a yüzde 100 zam

Spor

Avrupa'da son iki sezonda gördüğü iki kırmızı kartla eleştirilerin odak noktası haline gelen Kaan Ayhan'a kısa süre önce beklediğinin de çok üstünde zam yapılması dikkat çekti.

KENDİ DE ŞAŞIMIŞ

Milliyet'te yer alan habere göre, Kaan Ayhan eleştirilen performansına rağmen yerli futbolculara zam konusunun gündeme gelmesi sonrası ciddi bir zam aldı. 30 yaşındaki futbolcunun, bu mücadeleden kısa süre önce yüzde 100'e yakın zam alması yeniden gündem oldu.

İŞTE YENİ MAAŞI

800 bin euroya oynayan Kaan Ayhan'ın maaşının 1.2 milyon euroya çıkmasını beklerken 1.5 milyon euroya yükseltilmesine şaşırdığı belirtildi.