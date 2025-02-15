Galatasaray'dan Kaan Ayhan'a yüzde 100 zam - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Kaan Ayhan'a yüzde 100 zam

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Galatasaray'da son iki sezonda Avrupa'da iki kritik maçta iki kırmızı kart gören ve eleştirilerin odak noktası olan Kaan Ayhan'ın yıllık 800 bin euro olan maaşı 1.5 milyon euro olarak düzeltildi. Kaan'ın yüzde 100'e yakın zam alması tepki çekti. 30 yaşındaki futbolcunun da aldığı zamma şaşırdığı iddia edildi.

15.02.2025 11:59
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Avrupa'da son iki sezonda gördüğü iki kırmızı kartla eleştirilerin odak noktası haline gelen Kaan Ayhan'a kısa süre önce beklediğinin de çok üstünde zam yapılması dikkat çekti.

KENDİ DE ŞAŞIMIŞ

Milliyet'te yer alan habere göre, Kaan Ayhan eleştirilen performansına rağmen yerli futbolculara zam konusunun gündeme gelmesi sonrası ciddi bir zam aldı. 30 yaşındaki futbolcunun, bu mücadeleden kısa süre önce yüzde 100'e yakın zam alması yeniden gündem oldu.

İŞTE YENİ MAAŞI

800 bin euroya oynayan Kaan Ayhan'ın maaşının 1.2 milyon euroya çıkmasını beklerken 1.5 milyon euroya yükseltilmesine şaşırdığı belirtildi.

Galatasaray\'dan Kaan Ayhan\'a yüzde 100 zam

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Kaan Ayhan'a yüzde 100 zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Galatasaray 1905:
    yeminle bir kuruş etmez hakketmiyor oda berkant kerem demırbay efe akman bunları sanayide çırak diye calıstıtmam 16 3 Yanıtla
  • Muammer Özdemir:
    sonra türk futbolu neden gelişmiyor sen hata yapan adamı bu şekilde ödüllendirir sen dahaaa çookk beklersin 14 4 Yanıtla
  • Türk:
    böyle büyük takımlara özeniyorum, istedikleri oyuncuları alabiliyorlar, bizi herkes reddediyo. vatan millet meselesi olması gerekirken telliavive yenildiğimiz 8taslı olmaktan utanıyorum ve artık dalga geçilmesinden çok yoruldum desteklemiyorum. büyük takım desteklemek istiyorum, FB TS GS kararsızım... 18 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    daha çok kırmızı kart görmelisin dostum 11 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    buna peş para veren anlayış ya futbol dan anlamıyor 70 yıllık cimbomlu olarak bu adamın hiç bir faydasi yok 10 0 Yanıtla
  • Adem Kaya:
    Berkant Kaan Ayhan kerem demirbay efe akman beş para etmezler bunları boşuna takimda tutuyor lar dursun Özbek zaten ezik bir başkan 10 0 Yanıtla
  • Vatanperver:
    adam maçı sattı ceza yerine ödül verdiler ulan bunlarda ske sürülecek akıl yok ha.. 8 1 Yanıtla
  • Vatanperver:
    aptallar yönetici olursa böyle olur 7 1 Yanıtla
  • serkan keskin:
    futbolda para aklaniyor baska bir aciklamasi yok. kara para, sike, bahis hersey var. Ulke iklimine son derece uygun. 5 0 Yanıtla
  • recep balcı:
    Kara para dan o kadar büyük açık varki nereye harcayacak larini bilmiyorlar 5 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Kaan Ayhan'a yüzde 100 zam - Son Dakika
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