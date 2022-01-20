Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya sürpriz ilk 11!

Süper Lig 22. hafta mücadelesinde, 27 puan -2 averaj ile 13. sırada yer alan Galatasaray, 21 puan -5 averaj ile 17. sırada yer alan Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

ÜST ÜSTE İKİNCİSİ OLMADI

Galatasaray evinde oynadığı son Süper Lig maçında Giresunspor'a 1-0 mağlup olurken Mayıs 2017'den bu yana üst üste iki iç saha yenilgisi almıyor. Sarı-kırmızılılar, o süreçteki ikinci mağlubiyetini Kasımpaşa karşısında almıştı.

NUMANOĞLU YÖNETECEK

Karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu. Yardımcılıklarını Samet Çiçek, Yusuf Bozdağan yapacak. Dördüncü hakem ise Kadir Sağlam.

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Ömer Bayram, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.