Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

Galatasaray\'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı 3-1'lik Fenerbahçe derbisinin ardından sarı-lacivertlileri çıldırtacak paylaşımlar yaptı. Sarı-kırmızılılar sırasıyla, ''Kadıköy bizim için deplasman değil'' , ''Büyük Galatasaray taraftarı! Bildirimleri açalım'' şeklinde paylaşımlarla ezeli rakibine göndermede bulundu.

21.09.2024 22:28
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Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından paylaşım yaptı. Sarı kırmızılılar, maç sonrası "Kadıköy bizim için deplasman değil" , "Büyük Galatasaray taraftarı! Bildirimleri açalım" ve "Her zaman her yerde en büyük Cimbom!" şeklinde paylaşımlarla rakibine göndermede bulundu.

8 SEZONDA 1 KEZ YENİLDİLER

Galatasaray, Okan Buruk idaresinde Kadıköy'de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken son 8 sezonda yalnızca 1 kez kaybetti.

İşte o paylaşımlar;

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar
Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar
Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Battal Gazi:
    GS GS GS 57 8 Yanıtla
  • Alparslan Dövücü:
    Ferhat sana kaç kez dedim krem sür diye acıttımı bu 3 gol :))) 57 4 Yanıtla
  • ismail Kara:
    acun pabucu yarım çık disariya oynayalim yüz yılın kadrosunu kurmuşlar puhaaaaaahaaaa 44 1 Yanıtla
  • Burak Öğüt:
    O kadar çirkeflik yaparlarsa böyle paylaşımlar da gelir. Beter olsunlar En Büyük CİMBOM ???????? 31 3 Yanıtla
  • Ozgur Turker:
    FB kacirdi GS atti. Macin ozeti bu. Guzel bir derbi oldu ve iki takimin da pozisyonlari var. FB’nin daha cok var ama evinde olmasinin avantaji da vardi. Fener’de bugun sahada 2 cop vardi, Ismail Yuksek ve Oosterwolde. Ismail cikti orta saha duzeldi ama buldugun pozisyonlari atamazsan, GS’yi yenemezsin. Tam tersi FB icin de gecerli. Bir Fenerbahceli olarak Galatasarayli efendi, futbol konusan ve fanatizmden uzak kardeslerimi tebrik ederim. 23 8 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    acunu parasını koçu parasını portekizlisini alayını ….:) 27 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Galatasaray 2025 De 25. Şampiyonluk Gelecek Noktaa 23 5 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Hakeme rağmen KANIRTA KANIRTA SİLKEN TAKIMIN ADIDIR GALATASARAY ferhaaattt... 25 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KARGA LAR NEREDE 17 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    ZORTINHO 14 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar - Son Dakika
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