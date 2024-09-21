Galatasaray\'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar

Ozgur Turker:

FB kacirdi GS atti. Macin ozeti bu. Guzel bir derbi oldu ve iki takimin da pozisyonlari var. FB’nin daha cok var ama evinde olmasinin avantaji da vardi. Fener’de bugun sahada 2 cop vardi, Ismail Yuksek ve Oosterwolde. Ismail cikti orta saha duzeldi ama buldugun pozisyonlari atamazsan, GS’yi yenemezsin. Tam tersi FB icin de gecerli. Bir Fenerbahceli olarak Galatasarayli efendi, futbol konusan ve fanatizmden uzak kardeslerimi tebrik ederim.