Galatasaray'dan maç sonu flaş karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'dan maç sonu flaş karar

Galatasaray\'dan maç sonu flaş karar
10.01.2026 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Galatasaray, kupa seremonisine katılmama kararı aldı.

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2025 Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu.

GALATASARAY'DAN RADİKAL KARAR

Galatasaray, Süper Kupa finalinin ardından çok konuşulacak bir karara imza attı. Finalde Fenerbahçe'ye 2-0'lık skorla kaybeden Galatasaray, bu maçın ardından Süper Kupa seremonisine katılmama kararı aldı. Sarı-kırmızılılar kupa seremonisine katılmadı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan üst üste ikinci Turkcell Süper Kupa finalinde de kazanamadı. 2024 Süper Kupa'da aynı statta Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonu için yapılan mücadelede Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan maç sonu flaş karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • 3475082Ak 3475082Ak:
    karektersizler kendileri çalıp kendileri oynasınlar.. iyi yaptiniz.. adamlar ne hakla çıkıp aldılar bu kupayı. lig sampiyonumu kupa sampiyonumu ???? 44 50 Yanıtla
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    helal olsun size.. iyi yaptiniz 32 36 Yanıtla
  • 3475082Ak 3475082Ak:
    helal olsun size .adamlar ne hakla kupada oynadılar anlayamadim..lig sampiyonumu kupa sampiyonumu ? 10 15 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    senin kafan basmaz bebe git uyu konsept değişti sampiyonlar liği uefa türkiye kupası heryerde değişti 7 10
  • hasanozpalas1970 hasanozpalas1970:
    okan hocaya yazık ya bunlar alışmışlar alatasaray her zaman olduğu gibi bugün de yapacağını yapmış 9 8 Yanıtla
  • Necip2615 Necip2615:
    hakeme tepkili ondan çıkmadılar 1 10 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
21:51
Trump’tan İran’a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
Trump'tan İran'a bir tehdit daha: Müdahaleye hazırız
21:36
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Bülent Ersoy, kameralar fazla yaklaşınca çileden çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 23:31:02. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan maç sonu flaş karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.