Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım - Son Dakika
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Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım

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Galatasaray, son dakika golüyle 4-3 kazandığı Trabzonspor karşılaşmasının maç sonucu paylaşımını Trabzonspor'un 3. golüne göndermede bulunarak "İyiler sonunda mutlaka kazanır" notuyla paylaştı. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı, taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

16.12.2024 23:41  Güncelleme: 23:49
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Galatasaray, son dakika golüyle 4-3 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasının ardından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Sarı-kırmızılılar, bordo-mavililere çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

"İYİLER SONUNDA MUTLAKA KAZANIR"

Trabzonspor'un maçtaki 3. golüne göndermede bulunan Galatasaray, maç sonucu paylaşımında "İyiler sonunda mutlaka kazanır" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılıların bu paylaşımı, kısa sürede viral oldu ve Galatasaraylılar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte o paylaşım;

Galatasaray'dan maçın bile önüne geçen paylaşım

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı yoksa içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu. 55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesi Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu. VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.

Galatasaray\'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım

Trabzonspor, Galatasaray, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Mehmet Ali:
    Hala anlamıyorsunuz değil mi ey hak yiyiciler... Siz doğruya doğru demedikçe adil olmadıkça gnahların bedelini ödemeye devam edeceksiniz. Kul olarak ne yaparsanız yapın bir kere kötülükle şkeyle kazanırsın, sonra yıllarca laneetlenirsin... ALLAH var ALLAH... Siz adil olmayıp kötüolmaya devam ettikçe şampiyon GS olacak :)))) 182 32 Yanıtla
    Erdemlili:
    filimci sahtekarlar,barış Alper ne çabuk iyileşti, mertens holivodluk fermormansi harika 23 61
    Behlül Çakar:
    Erdemlili li li li li liii yarrrrrr biraz byin kullan :D barış alper öldürülmeye çalışıldı ve ölmedi 1 hafta sakatlıkla ucuz yırttı diye suçlu mu? Mertens desen tüm hakemler penaltı dedi. İşte Mehmet Ali de bunu anlatmış, siz hep böyle oldukça daha çok şampiyonluk izlersiniz :D 56 17
    Erdemlili:
    siz ince ince kollanir sonunda şampiyon yapilirsiniz yormayın kendinizi, db bağırsın dursun, iyi oynayana vermiyorlar puanı, 1.yariyi izlemediniz herhalde 11 18
    Selo cansın:
    Hoca efendi gibi konuşmuşsun ?? 3 3
  • Burak:
    Beşiktaşlı olarak tebrik ediyorum. İki maçtır operasyon çektiler gsye açık açık, feneri acayip kolladılar yine de kazandınız. Ama keşke sizde Beşiktaş Gs maçında, Beşiktaşın hakkının yendiğini açık açık söyleyebilseniz... 119 29 Yanıtla
    Ogulcan Kayhan:
    1 golü zoraki attınız şimdi fenerde bjkde sussun oynayan kazanıyor böyle ona buna ağlamaya gerek yok. 1 maç 2 maç herkes ağlar ama 5-10 maçda bi insan sorgular kendi takımını 48 3
  • Mehmet Ali:
    Kendi takımınız başına gelse ortalığı yıkmaz mısınız? Dışardan geldi golü verdi! Mertens'in ayağına tekme temas ediyor penaltı demez misiniz? Eeee daha ne? Barış'ın ayağına gelip Sivaslı basıyor da kırmızı yemiyor. Eyüp'te evet Sanchez atılmalıydı ama öncesinde Thiam atılmalıydı, Eyüpün golü iptal edilmeliydi, GS lehine penaltı var dedi hakem yorumcuları... Daha çok şey var... Ayrıcalık değil, şrefinizle doğru konuşun ki; Dürüst olun ki laanetten kurtulun :) 107 12 Yanıtla
  • Serkan cakmak:
    kazandığınız saçma penaltiyida paylaşın iyiler . alismissiniz hakemle maç almaya la hakemler sizi tutmasa trabzonspor perişan edecekti sizi kalkmış iyiler kazanir 21 66 Yanıtla
    Ali Arat:
    oylemi hissiyata kapildin 18 3
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SON DAKİKA: Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım - Son Dakika
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