Galatasaray\'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım

Mehmet Ali:

Kendi takımınız başına gelse ortalığı yıkmaz mısınız? Dışardan geldi golü verdi! Mertens'in ayağına tekme temas ediyor penaltı demez misiniz? Eeee daha ne? Barış'ın ayağına gelip Sivaslı basıyor da kırmızı yemiyor. Eyüp'te evet Sanchez atılmalıydı ama öncesinde Thiam atılmalıydı, Eyüpün golü iptal edilmeliydi, GS lehine penaltı var dedi hakem yorumcuları... Daha çok şey var... Ayrıcalık değil, şrefinizle doğru konuşun ki; Dürüst olun ki laanetten kurtulun :)