Galatasaray'dan MHK'nin klasmanları yeniden belirlemesiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Galatasaray'dan MHK'nin klasmanları yeniden belirlemesiyle ilgili açıklama Açıklaması

09.03.2022 17:29
Galatasaray'dan MHK'nin klasmanları yeniden belirlemesiyle ilgili açıklama Açıklaması

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK), hakem ve gözlemcilerdeki klasmanları yeniden belirlemesini, kendilerinin daha önce gündeme getirdiği sorunların kabulü olarak değerlendirdi.

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK), hakem ve gözlemcilerdeki klasmanları yeniden belirlemesini, kendilerinin daha önce gündeme getirdiği sorunların kabulü olarak değerlendirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü, taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği üzere, hatalı hakem kararlarından bu sezon olumsuz anlamda en fazla etkilenen kulüp olmuştur. Sadece kendimiz için değil, sahaya çıkan tüm kulüpler için adalet isteğimizi, Merkez Hakem Kurulu sisteminin, işleyişinin şeffaf ve adaletli bir şekilde değişmesi gerektiğini defalarca dile getirdik." ifadeleri kullanıldı.

TFF'nin hakem ve gözlemci klasmanlarını yeniden belirleme kararı hakkında yaptığı açıklamayı büyük bir dikkatle incelediklerinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunca haksızlığa uğramış bir kulüp olarak, değişiklik isteğimiz ortadadır. Bu süreçte bu talebimizi her mecrada birçok kez ifade ettik. Alınan bu karar kulübümüzün dile getirdiği Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür. Galatasaray Spor Kulübünün talebi sadece kişilerin değil, sistemin işleyişinin değişmesi ile ilgilidir. Biz, kapalı kapılar ardında, ben dedim oldu zihniyeti ile yapılan değil; şeffaf, kriterleri belli, tüm kulüplerin fikirleri alınarak ortak aklın ürünü olan, doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz. Türk futbolunun geleceği için her zaman masada bulunacağımızı ve alınan tüm kararların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'dan MHK'nin klasmanları yeniden belirlemesiyle ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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