İstanbul\'a daha yeni geldi: Galatasaray\'dan herkesi şaşkına çeviren Morata kararı

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Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

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Galatasaray, Ahmed Kutucu sonrası ikinci transferini Alvaro Morata ile yaptı. İstanbul'a gelen ve sarı-kırmızılılara imza atacak olan Morata ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL'A GELDİ

Alvaro Morata ve eşi Alice Campello'yu taşıyan saat 14.40 sularında İstanbul'a indi. Morata'yı havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. İspanyol futbolcu için cumartesi akşamı uçuş planlandı ancak bu uçuş hava şartları nedeniyle bugüne ertelenmişti.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Sarı-kırmızılılar, Milan ve İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Morata, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza atacak. 32 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a maliyeti de belli oldu. Haluk Yürekli'nin haberine göre, Galatasaray, Alvaro Morata'ya sezon sonuna kadar 4 milyon euro ödeyecek. İspanyol futbolcuya gelecek sezon ise 8 milyon euro maaş verilecek.

MILAN'A ÖDENECEK RAKAM

Galatasaray, Milan'a ise toplamda 6 milyon euro'luk bir kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibine bu sezon için 2 milyon euro, gelecek sezon için 4 milyon euro verecek.

ANTEP KAFİLESİNE EKLENECEK

Öte yandan Galatasaray, İspanyol forvetle ilgili sürpriz bir kararın eşiğinde. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray'ın Alvaro Morata'yı Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda oynanacak. Gaziantep FK maçının kafilesine ekleme ihtimali bulunuyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezonun başında 13 milyon euroya Milan'a transfer olan 32 yaşındaki İspanyol golcü oyuncu 25 maça çıktı, 6 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.