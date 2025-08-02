Galatasaray\'dan Osimhen çılgınlığı! Maaşını taraftar ödeyecek

Galatasaray, Victor Osimhen'i 75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarak Türk futbol tarihine geçen bir transfere imza attı. Sarı kırmızılılar, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da takıma büyük katkı vermesi beklenen 26 yaşındaki yıldıza yapılan yatırımın karşılığını almak için hemen kolları sıvadı.

OSIMHEN İÇİN ÖZEL BİR KUTU

Yönetim ilk olarak 'Solo İl Gala Osimhen Box' diye golcü oyuncu için özel bir kutu tasarladı. 'Solo il Gala" İtalyanca kısaltılmış ve mecazi biçimiyle 'sadece Galatasaray' anlamına geliyor. Galatasaray ruhunu ve Victor Osimhen tutkusunu birleştirmeyi hedefleyen bu kutuda özel seri numaralı ve özel tasarım bir Osimhen forması, oyuncuyla özdeşleşen maskenin 5 yıldızlı bir versiyonu ve 'SOLO IL GALA' yazılı bir atkı bulunuyor. Ayrıca forma etiketinde yer alan QR kod, da kutuyu alan kişiye özel dijital içeriklere, sürpriz mesajlara ve Osimhen'le Galatasaray'ın bu özel anını ölümsüzleştiren platformlara erişim sağlıyor.

MAAŞINI TARAFTARLAR ÖDEYECEK

Sarı-kırmızılılar fiyatı 9 bin 999 TL olan özel Osimhen kutuları için kulübün resmi ürünlerinin satıldığı GS Store'da ön satış için sipariş alımını başlattı. Cimbom bu 'Solo İl Gala'yı resmi ürün tedarikçisi olan PUMA'dan bağımsız olarak piyasa sürecek. Bu 9 bin 999 TL'ye satılan kutulardan 9 bin TL'nin kulübün kasasına girmesi demek. Kaba bir hesapla Galatasaray bu kutulardan 78 bin 250 adet satarsa 15 milyon Euro'luk net maaşını, 109 bin 500 adet satarsa 21 milyon Euro'luk tüm maaşını, 391 bin adet satarsa da 75 milyon euroluk bonservisini karşılamış olacak.