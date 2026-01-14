Galatasaray\'dan Osimhen planı! Özel uçak gidecek

Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen için özel uçak planını devreye aldı. Sarı-kırmızılı yönetim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak'ta oynanacak Atletico Madrid maçı öncesi yıldız golcüyü en kısa sürede İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

ATLETICO MADRID MAÇI İÇİN HAZIRLIK

Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde 21 Ocak'ta oynanacak Atletico Madrid karşılaşmasını dikkate alarak Osimhen'in dönüş planını netleştirdi. Amaç, Nijeryalı yıldızın kritik maça hazır şekilde kadroya dahil edilmesi.

NİJERYA ELENİRSE PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL

Planlamaya göre Nijerya'nın bu akşam Fas'a yarı finalde elenmesi halinde Galatasaray, Osimhen'i perşembe günü Fas'tan özel uçakla alarak İstanbul'a getirecek.

NİJERYA ŞAMPİYON OLURSA 19 OCAK SENARYOSU

Nijerya'nın 18 Ocak'ta oynanacak finali kazanması durumunda ise dönüş takvimi değişecek. Bu senaryoda Osimhen'in, 19 Ocak'ta ülkesindeki kutlamaların ardından İstanbul'a getirileceği ve 21 Ocak'taki Atletico Madrid maçına yetiştirileceği belirtildi.

KUPADA 4 GOLLE ÖNE ÇIKIYOR

Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'nda şu ana kadar 4 gol attığı ve turnuvanın en golcü ikinci oyuncusu konumunu koruduğu kaydedildi.