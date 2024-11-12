Galatasaray'dan Samsunspor maçında sahaya inen Icardi hakkında olay açıklama - Son Dakika
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Galatasaray'dan Samsunspor maçında sahaya inen Icardi hakkında olay açıklama

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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, çapraz bağları kopan ve sezonu kapayan Mauro Icardi'nin durumu hakkında açıklama yaptı. Tottenham maçında sakatlanan Icardi'nin, Samsunspor maçı sonrası sahaya inmesi ve tribünlere kadar giderek üçlü çektirmesine değinen İnce, ''Cehalet kötü şey. Neymiş futbolcunun çağraz bağları kopunca yürüyemezmiş! Türkiye'de en fazla çapraz bağ ameliyatı yapan doktorum. Neden yürüyemesin?'' dedi.

12.11.2024 09:30
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Süper Lig devi Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Tottenham maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapayan Mauro Icardi ile ilgili açıklamada bulundu.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Tottenham maçında sakatlanan ve çapraz bağlarının koptuğu açıklanan Mauro Icardi, Galatasaray'ın son oynadığı Samsunspor maçı sonrasında sahaya indi, tribünlere kadar giderek üçlü çektirdi. Bu durum, gerek kamuoyunda gerekse sosyal medyada büyük tartışma konusu oldu. Arjantinli futbolcunun bu ciddi sakatlık sonrasında nasıl yürüdüğü, nasıl triubünlere gittiği en çok merak edilenler arasında yer aldı.

Galatasaray'dan Samsunspor maçında sahaya inen Icardi hakkında olay açıklama

"CEHALET KÖTÜ ŞEY"

Icardi'ye yönelik eleştirileri değerlendiren Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, "Cehalet kötü şey. Neymiş futbolcunun çağraz bağları kopunca yürüyemezmiş! Türkiye'de en fazla çapraz bağ ameliyatı yapan doktorum. Neden yürüyemesin? Çapraz bağı kopmasına rağmen maçı tamamlayan futbolcular var. Ibrahimovic 67 dakika bu şekilde sahada kaldı. Çapraz bağın yürümekle bir ilgisi bulunmuyor" diyerek tepki gösterdi.

Galatasaray\'dan Samsunspor maçında sahaya inen Icardi hakkında olay açıklama

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Samsunspor maçında sahaya inen Icardi hakkında olay açıklama - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz:
    oynamaya az kaldı doktorum nerde 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Samsunspor maçında sahaya inen Icardi hakkında olay açıklama - Son Dakika
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