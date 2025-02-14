Galatasaray, Avrupa'da 5 maçtır kazanamıyor - Son Dakika
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Galatasaray, Avrupa'da 5 maçtır kazanamıyor

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 yenildi. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların Avrupa'daki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Cimbom, bu süreçte 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

14.02.2025 01:18  Güncelleme: 01:38
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

AVRUPA'DA 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Avrupa'da oynadığı son 5 maçı kazanamadı ve 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Cimbom'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 5 karşılaşmada aldığı sonuçlar şu şekilde;

  • AZ Alkmaar 1-1 AZ Galatasaray (Grup etabı)
  • Malmö 2-2 Galatasaray
  • Galatasaray 3-3 Dinamo Kiev
  • Ajax 2-1 Galatasaray
  • AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray

RÖVANŞ 20 ŞUBAT'TA

Galatasaray, bu sonucun ardından 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılılar, ligde Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. AZ Alkmaar ise rövanşa kadar başka bir karşılaşma oynamayacak.

Galatasaray, Avrupa\'da 5 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, Az Alkmaar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Avrupa'da 5 maçtır kazanamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • AlexArda:
    çelikin 6si 4 köşe oldu ferhatın 8taşı 8 köşe oldu avrupaya gittiniz bizi rezik ettiniz puuuuuuu size puahhahahahaa 7 0 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    futbol erkek isi avrupa size fazla gelir yavru ceylanlar 5 1 Yanıtla
  • AlexArda:
    icardi milyon euroları götürürken paylaş iki stori de 6sliler uyut bakim bu gece uyuyamazlar yoksa ahahahha 4 0 Yanıtla
  • AlexArda:
    çelik kapkacağıyla ferhat nalı hafta sonu da 6syle 8tasa vurr acaklar keyfime keyif katacağım ahhahahahaha 1 0 Yanıtla
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