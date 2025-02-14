Galatasaray, Avrupa\'da 5 maçtır kazanamıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı takımla ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Galatasaray, Avrupa'da oynadığı son 5 maçı kazanamadı ve 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Cimbom'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 5 karşılaşmada aldığı sonuçlar şu şekilde;
Galatasaray, bu sonucun ardından 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi tur şansını zora soktu. Sarı-kırmızılılar, ligde Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. AZ Alkmaar ise rövanşa kadar başka bir karşılaşma oynamayacak.
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