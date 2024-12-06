Galatasaray'dan tarihi Lionel Messi hamlesi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan tarihi Lionel Messi hamlesi

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Galatasaray'ın scout ekibi, 2025'te sözleşmesi bitecek futbolcularla ilgili bir transfer raporu hazırladı. Bu raporda en dikkat çeken isim Lionel Messi oldu. Messi'nin 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istediği ve bu nedenle 2025'te sözleşmesi sona erdikten sonra 1 sezon Avrupa'da oynamayı düşünebileceği belirtildi. Galatasaray'ın bu fırsatı değerlendirebileceği öne sürüldü.

06.12.2024 17:43  Güncelleme: 17:55
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Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözleşmesi 2025 sezonunda bitecek futbolcularla ilgili bir rapor istedi. Bu raporda en ilgi çeken oyuncu ise Lionel Messi'ydi.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK İSTİYOR

Fotospor'da yer alan habere göre, hazırlanan raporda Inter Miami'de oynayan 37 yaşındaki oyuncunun 2026 Dünya Kupası'nda forma giymek istediğinden bahsedildi. 2025'in 31 Aralık'ında sözleşmesi bitecek olan Arjantinli oyuncu için Inter Miami'nin yeni bir sözleşme hazırladığı notu düşüldü. Uzun da bir detay verildi.

Lionel Messi, ABD Ligi MLS'de oynamaya devam etmesi durumunda Dünya Kupası'na fiziki ve mental olarak hazır olamayacağına inanıyor. Çünkü ABD Ligi, Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa'daki herhangi bir ligin sertlik seviyesinden çok uzakta. Daha çok şova yönelik.

Bu yüzden 2026 Dünya Kupası öncesinde 1 sezon Avrupa'da oynamak isteyebilir. Bunu da Inter Miami'ye kabul ettirebilir.

Daha önce ABD Ligi'nde forma giyen pek çok oyuncu; Steven Gerrard, Frank Lampard, Andrea Pirlo, David Beckham, Kaka Leite, Zlatan İbrahimovic ve Thierry Henry büyük bir turnuvada oynamak ya da Dünya Kupası'nda yer alabilmek için Avrupa'ya dönmüştü.

Galatasaray'ın bu şartları kovalayabileceği, tabii ki FC Barcelona'nın böyle bir durumda ilk tercih olacağı, Avrupa'nın devlerinin de Messi'nin etrafında dolanacağından bahsedildi. Sürekli oynamak ve orta seviye zorluk derecesinde bir ülkeyi tercih edeceği ihtimalinden bahsedildi.

Galatasaray\'dan tarihi Lionel Messi hamlesi

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan tarihi Lionel Messi hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • erdal yıldız:
    Gene bu yazıyı kim yazdıysa algı yapıyor.Kafaniza gore bir şey yazıyorsunuz arkadan da inananlar hadi ya diyor..... 38 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Medya 37 lik messi'yi Galatasaray'a transfer etti hayırlı olsun 25 1 Yanıtla
  • Vatanperver:
    reklamı yeter harika olur 10 7 Yanıtla
  • Savas Ustun:
    Yogamina?? 10 1 Yanıtla
  • Yavuz Yilmaz:
    Gulmekten agrilar girdi hahahaha 3 3 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    ?????? 1 1 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    cincon pokuyla oynar 1 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    yoooqq agggg :)) 1 0 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    imzali formasini alirlar belki 1 0 Yanıtla
  • İlyas Sarı:
    üçün birini alırlar 1 0 Yanıtla
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