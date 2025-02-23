Bomba iddia: Galatasaray TFF'ye dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Bomba iddia: Galatasaray TFF'ye dava açmaya hazırlanıyor

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Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yaşanan gerilim mahkemeye taşınıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkan Dursun Özbek'e tarihi bir ceza vereceğini açıklamasının ardından sarı-kırmızılıların Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hazırlandığı öne sürüldü.

23.02.2025 15:21  Güncelleme: 15:31
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Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasıyla başlayan gerilim, atarak devam ediyor. Dursun Özbek ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasında ipler kopma noktasına gelirken, sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi.

GALATASARAY TFF'YE DAVA AÇACAK

TV100'de konuşan Haluk Yürekli, Galatasaray Kulübü'nün Başkan Dursun Özbek'e Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen cezaları Anayasa Mahkmesi'ne taşıyacağını iddia etti. Sarı-kırmızılıların, konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacağı öne sürüldü. Galatasaray, Tahkim Kurulu'nun hukuka aykırı şekilde oluşturulduğu gerekçesiyle İdari Mahkeme'ye başvuru yapmıştı.

TFF BAŞKANI, DURSUN ÖZBEK HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için "Kurullarım var, Dursun Özbek'i Etik Kurulu'na sevk ettireceğim. Bana söylediklerinin yüzde 10'unu Etik Kurulu'nda belgelesin, o gün TFF'deki başkanlık görevimi bırakacağım. İspatlayamazsa, o zaman Etik Kurulu da futbol tarihine geçecek bir cezayı onlara layık görür herhalde." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY İLE TFF ARASINDA YAŞANANLAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını da Riva'da buluşmaya davet etti. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, bu daveti samimiyetsiz bulduğunu belirterek reddetti. Daha sonra toplantı düzenleyen Hacıosmanoğlu, dev maçı yabancı hakemi yöneteceğini açıklayarak Özbek'in "Samimiyetsiz" çıkışına yanıt verdi. Bunun üzerine Galatasaray, Slavko Vincic isminin ön plana çıkmasının ardından bir açıklamaya yayınlayarak federasyona 3 soru yöneltti. Cimbom ayrıca, Vincic'in Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya'nın Maribor takımının şehrinde doğması ve Ilıcalı'nın 45 yaşındaki hakemin vatandaşı olan UEFA Başkanı Ceferin ile yakın ilişkileri olması nedeniyle federasyonun bu kararına itiraz etti. TFF, sarı-kırmızılıların itirazını reddetti ve daha sonra Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini duyurdu.

GALATASARAY VINCIC'İ NEDEN İSTEMEDİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray yönetimi, Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemiyor. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor. Maribor doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

Bomba iddia: Galatasaray TFF\'ye dava açmaya hazırlanıyor

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Son Dakika Spor Bomba iddia: Galatasaray TFF'ye dava açmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Deniz Kemal:
    GS aleyhine kural dışı VAR kayıtları paylaştı, FB lehine yapılan 46 pozisyonu istedik açıklamadı. FB tribünlerinin terör tezahüratlarına ve Türkiye'yi aşağılayan açıkalamalarına ceza vermiyor. GS'ın istifa tezahüratlarına tüm stadı kapatıyor. Sonra eşit mesafedeyiz diyor. Hangi birini sayalım... Yabancı hakemi kuralları çiğneyerek ataması bile sorun değil, onların istediği şaibeli hakemi maça atıyor. GS'ı taraftarını tehdit ve tahrik etmesinin adaletsizliklerinin sonucu görecek :) 193 23 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Galatasaray'a saldırarak, defalarca yaptıkları açıklamalarla taraftarını tahrik edip karışıklık çıkarmaya çalışarak bu ülkeyi bölemeyeceksiniz ananasçılar. Şunu iyi bilin: ... oysa onlar tuzak kurdukça Allah da onların tuzağını başlarına geçiriyordu. Zira Allah tuzak kuranlara en güzel karşılığı verendir :) 118 9 Yanıtla
  • Göztepeli:
    TFF yetkilileri konuşmalarıyla ortamı çok daha fazla geren taraftır! Yaptıklarıyla ve beceriksizlikleriyle sadece FB GS değil, birçok şehir kulübünü ve şehrin insanlarını birbirine düşürdü. SPOR sadece eğlence olmalıdır, TFF yetikileri halkı birbirine kırdıracak açıklamalar işler yapıyor. Bu araştırılmalıdır. TFF yetkilileri futboldan men edilmelidir. 90 7 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Sen daha düşmanlık yaptıklarının şereflisine onurlusuna güçlüsüne denk gelmemişsin :) Hak yiyerek, adaletsiz yaparak, GS'ı tehdit ve tahrik etmenin de bir karşılığı olacaktır hukukta :)))) 84 7 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    neden sık sık GALATASARAY taraftarını öfkelendirmeye çalışarak kinle DÜŞMANCA açıklamalar yapılıyor? yapılan adaletsizikler araştırılacak, kime neye hizmet ediyorsun? ESAS AMAÇ NE? :))) 61 7 Yanıtla
  • Muhammedd:
    FB basın sözcüsü gibi, sürekli GS'ı tehdit ediyor adaletsizlikleriyle taraftarını kışkırtıyor. Sadece GS aleyhine protokole aykırı VAR kaydı açıklıyor, sadece GS tribünlerine çok büyük kapatma cezaları veriliyor. FB gittiği her şehirde o şehrin insanlarına hakaretler ediyor, gözlemciler yüzünden ceza almıyor. Bu şahıs görevden derhal alınsın 39 8 Yanıtla
  • Sergen:
    fb ve tff bir olmuş adaletsiz yaklaşımlarla, kinle nefretle tehditkar açıklamalarla halkı birbirine düşürüyor. Tribünlerde Türk kulüplerine, halkına, değerlerine sürekli terörü de kullanarak hakaretler eden seyirci kılıklı iç karışıklık çıkarmaya çalışanlara da DEVLETİMİZ SORUŞTURMA açmalıdır. 38 8 Yanıtla
  • Göztepeli:
    Fbnin şehir şehir hak yemesini sağlayan, TFF ve MHK nın görevden affı istenmelidir :) 32 5 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    maçı Fenerbahçe kazanırsa bu maçın tekrar edileceğini biliyorsunuz değil mi? Çünkü bırak Emin Türkiye'de maç yönetmesi için belli bazı kriterler var, bu yabancıyken bu kriterlere sahip değil ve Galatasaray bunu daha önce açıkladı. yani yabancı hakem yönetmeliğe aykırı 20 13 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Anasını ağlattınız lan futbolun, biri mafya diğeri daha mafya. Bu güzelim sporu sizinlerin eline bırakanların da sizin de.. Neyse, coğrafya kaderdir işte. Sorsan hepsi delikanlı erkek adam :) 28 1 Yanıtla
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