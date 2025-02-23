Bomba iddia: Galatasaray TFF\'ye dava açmaya hazırlanıyor

Spor

Trafikte en çok cezayı onlar yedi

Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında Fenerbahçe derbisine Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasıyla başlayan gerilim, atarak devam ediyor. Dursun Özbek ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasında ipler kopma noktasına gelirken, sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi.

GALATASARAY TFF'YE DAVA AÇACAK

TV100'de konuşan Haluk Yürekli, Galatasaray Kulübü'nün Başkan Dursun Özbek'e Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen cezaları Anayasa Mahkmesi'ne taşıyacağını iddia etti. Sarı-kırmızılıların, konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacağı öne sürüldü. Galatasaray, Tahkim Kurulu'nun hukuka aykırı şekilde oluşturulduğu gerekçesiyle İdari Mahkeme'ye başvuru yapmıştı.

TFF BAŞKANI, DURSUN ÖZBEK HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek için "Kurullarım var, Dursun Özbek'i Etik Kurulu'na sevk ettireceğim. Bana söylediklerinin yüzde 10'unu Etik Kurulu'nda belgelesin, o gün TFF'deki başkanlık görevimi bırakacağım. İspatlayamazsa, o zaman Etik Kurulu da futbol tarihine geçecek bir cezayı onlara layık görür herhalde." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY İLE TFF ARASINDA YAŞANANLAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını da Riva'da buluşmaya davet etti. Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, bu daveti samimiyetsiz bulduğunu belirterek reddetti. Daha sonra toplantı düzenleyen Hacıosmanoğlu, dev maçı yabancı hakemi yöneteceğini açıklayarak Özbek'in "Samimiyetsiz" çıkışına yanıt verdi. Bunun üzerine Galatasaray, Slavko Vincic isminin ön plana çıkmasının ardından bir açıklamaya yayınlayarak federasyona 3 soru yöneltti. Cimbom ayrıca, Vincic'in Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya'nın Maribor takımının şehrinde doğması ve Ilıcalı'nın 45 yaşındaki hakemin vatandaşı olan UEFA Başkanı Ceferin ile yakın ilişkileri olması nedeniyle federasyonun bu kararına itiraz etti. TFF, sarı-kırmızılıların itirazını reddetti ve daha sonra Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceğini duyurdu.

GALATASARAY VINCIC'İ NEDEN İSTEMEDİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray yönetimi, Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemiyor. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor. Maribor doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.