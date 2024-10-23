Galatasaray'dan TFF'ye eşi benzeri görülmemiş protesto - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan TFF'ye eşi benzeri görülmemiş protesto

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkanı Metin Öztürk aracılığıyla Yunus Akgün'ün PFDK'ye sevk edilmemesini TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na iletti. Özbek, bu talebin geri çevrilmesi üzerine Hacıosmanoğlu'nun Ceferin ile olan yemek davetine katılmayarak protesto etti.

23.10.2024 16:11
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Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında Yunus Akgün gerilimi yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp ile federasyon arasında adeta savaş çıktı. Cimbom'un başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi ve davetini geri çevirdi.

"SEVK ETMEYİN" TALEBİNE RAĞMEN SEVK EDİLDİ

Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, dünöğlen saatlerinde TFF'ye giderek başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü. Öztürk, Yunus Akgün'ün PFDK'ye sevk edilmemesini, yaptığı paylaşımın sevki gerektirmediğini iletti. Ancak Yunus Akgün, akşam saatlerinde PFDK'ye sevk edildi.

DURSUN ÖZBEK, TFF BAŞKANINI PROTESTO ETTİ

Bu gelişme üzerine Galatasaray, TFF'ye tepki gösterme kararı aldı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray - Elfsborg maçı için İstanbul'a geldi. İbrahim Hacıosmanoğlu, Ceferin ile yenilecek yemeğe tüm Süper Lig kulüp başkanlarını davet etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Galatasaray'a, hocası Okan Buruk'a, oyuncularına yönelik Hacıosmanoğlu'nun tavırları nedeniyle protesto etti ve bu yemeğe katılmadı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Galatasaray'ın Elfsborg ile oynayacağı mücadelede Ceferin ile birlikte tribünde olacağı da aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra Yunus Akgün, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Takım arkadaşlarıyla birlikte yaşadığı gol sevincini takipçileriyle paylaşan yıldız futbolcunun gönderisinde, arka planda çalan müziğin Beşiktaş'a yönelik hareket içerikli sözler barındırdığı iddia edilmişti. Ayrıca siyah-beyazlı takımın PFDK sevklerinin yapılacağı 22 Ekim Salı günü Yunus'u TFF'ye şikayet edeceği de ileri sürülmüştü. Daha sonra yapılan açıklamada 24 yaşındaki futbolcunun paylaşımındaki hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklanmıştı.

Galatasaray\'dan TFF\'ye eşi benzeri görülmemiş protesto

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan TFF'ye eşi benzeri görülmemiş protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • MUHAMMED EBZAL:
    Bunlar böyle alışmışlar senelerdir böyle şampiyon oluyorlar 76 90 Yanıtla
  • Meca null:
    yunus Akgün adam yerine koyulupta tartısılacak oyuncu değil 49 82 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray 1905 ten beri ağlıyor zaten 53 73 Yanıtla
  • ferhat eser:
    glatasaray kadar gereksiz boş bir kulüp daha yok bu ülkede 50 69 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Atatürkün Ben sporcunun ahlaklısını severim sözünü galatasaray yanlış anlamış ahlak diyor ahlak siz neyin protestosunu yapıyorsunuz 42 45 Yanıtla
  • Mustafa Akhan:
    Buda fener yalakası çıktı 49 27 Yanıtla
  • Salih Akinci:
    Şampiyonluk kutlamalarında , teknik direktörü ana avrat küfür eden bir takım için , Yunus’un yaptığı aslında çok büyütülecek bir durum değil. 34 11 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    seni kriptocu ibo 26 15 Yanıtla
  • Bekir Deniz:
    Okan hoca neden sevk edilmedi ben hala anlamis degilim 24 13 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    sahayı o çakala dar edecez 26 9 Yanıtla
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