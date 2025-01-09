Kullanılan ifadeler çok ağır: Galatasaray, TFF'ye istifa çağrısı yaptı - Son Dakika
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Spor

Kullanılan ifadeler çok ağır: Galatasaray, TFF'ye istifa çağrısı yaptı

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Galatasaray, PFDK'nın taraftarlar hakkında verdiği tribün bloke cezalarıyla ilgili çok sert bir açıklama yaptı. Federasyonu yandaş olmakla itham eden sarı-kırmızılılar, ''Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz: Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin! Ve şunu unutmayın; Siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz!'' ifadeleriyle federasyona istifa çağrısı yaptı.

09.01.2025 22:47
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Galatasaray, Profesyonel Futbol Disipli'nin Kurulu (PFDK) tarafından verilen tribün bloke cezalarına çok sert tepki gösterdi. Federasyonu yandaşlıkla suçlayan sarı-kırmızılılar, istifa çağrısı yaptı.

"TFF, BİR KULÜBÜN YANDAŞLIĞINI YAPIYOR"

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

" Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüze karşı gösterdiği taraflı ve hasmane tutumunu bu akşam açıkladığı Disiplin Kurulu kararıyla bambaşka bir seviyeye taşımıştır. Hiçbir dayanağı olmayan bir kararla stadımızın yarısından fazlasına denk gelen sayıda taraftarımızın biletleri T. Konyaspor ile oynayacağımız iç saha maçında bloke edilmiştir. Bu karar, bir kulübün yandaşlığını yapmaktan başka hiçbir görevi kalmamış olan federasyonun tamamıyla iflas ettiğinin en net göstergesidir. Amaç bellidir; rakiplerimiz açısından en çekinilen yer olan stadyumumuzu ve taraftarımızı susturmak, pasifize etmek...

TÜRK SPORUNA DAHA FAZLA ZARAR VERMEDEN İSTİFA EDİN"

Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz: Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin! Ve şunu unutmayın; Siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz!

Siz susturmaya çalışırsınız, biz daha çok bağırırız! Hangi kirli ittifakla karşımıza çıkarsanız çıkın, iyi ve doğru kazanır, Galatasaray kazanır!"

Kullanılan ifadeler çok ağır: Galatasaray, TFF\'ye istifa çağrısı yaptı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kullanılan ifadeler çok ağır: Galatasaray, TFF'ye istifa çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • Fatih Terim:
    Fener'e bir blok Galatasaraya 40 blok fırıldak ali FB beka sorunudur Erdoğan buna önlem anlamı bunların amacı kaos çıkarmak 121 15 Yanıtla
  • Muhammedd:
    Kul olarak ne yaparsanız yapın bir kere kötülükle şkeyle kazanırsın, sonra yıllarca laneetlenirsin... ALLAH var ALLAH... Siz adil olmayıp kötüolmaya devam ettikçe şampiyon GS olacak :)))) 96 14 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    GS Göztepe maçında GS'a stadın neredeyse tamamına ceza verildi. FB Hatay maçında maç boyu tüm stadın katıldığı kulüplere, hakemlere herkese sürekli küfürler edildi ve sadece 5 küçük blok toplasan 3000 kişiye ceza verildi. O da yönetim istifa diyen kısım muhtemelen Taraflı feNerasyon İSTİFA! 93 13 Yanıtla
    Deniz Kemal:
    Maçın gözlemcisi eski hakem Muhittin Boşat. GS FB maçı 2-2 dakika 88'de FBli Luciaono topa eliyle çok net smaç vurarak uzaklaştırmıştı ve göz göre göre penaltıyı vermemişti. VAR varken bile GS penaltıları verilmiyorken, eskiden bu örgğütlü yapı yüzünden kolayca GS hakkı yeniyordu. Ve şimdi bu tipler futbolun içinde devam ediyor. GS soruşturma başlatılması için savcılığa başvurmalı 22 1
    ekenel:
    ağlama istersen 2 2
  • Burak Şan:
    İSTİFA ET FENERASYON 73 11 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Geçen sene FB stadında maçının gözlemcisi FB taraftarlarının küfürlü tezahüratlarına eşlik ediyordu ve o gözlemci devam ediyor görevine. Şaka mısınız arkadaş siz kim kimi rapor ediyor ki ceza alsın???? Bu nasıl örgütlü düzen!!! Konuşun hak arayın! GS yönetimi kadar pasif yönetim olamaz. Federasyonda her istediği yaptıran ve AYRICALIK alan FB var! 76 1 Yanıtla
  • Ercan Kocak:
    Tff fenev bahçanın gizli başkanı herhalde. 66 3 Yanıtla
  • Fatih Terim:
    fırıldak ali ve yapısı 49 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    istifa 43 11 Yanıtla
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