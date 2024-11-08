Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım

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Galatasaray, Tottenham galibiyeti sonrasında "Avrupa'da dize getirdiğimiz takımlar arasına bir yenisi daha eklendi" notuyla bir video paylaştı. Söz konusu video, kısa sürede gündem oldu ve etkileşim yağmuruna tutuldu.

08.11.2024 00:00
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın ardından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

"BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ"

Cimbom, "Avrupa'da dize getirdiğimiz takımlar arasına bir yenisi daha eklendi" notuyla bir video paylaştı. Videoda Galatasaray'ın Avrupa'da yendiği takımları sembolize eden askerler ve teknik direktör Okan Buruk ile sarı-kırmızılı futbolcular yer aldı.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Galatasaray'ın yaptığı bu paylaşım, kısa süre içerisinde sosyal medyada viral oldu. Söz konusu video özellikle sarı-kırmızlı taraftarlar tarafından beğeni, yorum ve paylaşım yağmuruna tutuldu.

MAÇ BİTİNCE ALİ SAMİ YEN PAYLAŞIMI

Öte yandan Cimbom'un maçın bitiş düdüğünün ardından skorbord'a sarı-kırmızılıların bir numaralı kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Samiyen'insözünün yansıması dikkatleri çekti. Tabeladaki "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir" sözleri RAMS Park'taki taraftarlardan büyük alkış aldı.

Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım
Galatasaray\'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Talat Yelbuz:
    FUTBOL CAHILLERINE BILGI TOTHENNAM DUNYANIN 10. BUYUK KADROSU ISTEYEN INTERNETE GIRSIN BAKSIN GALATASARAY KENDISI GIBI BIR DUNYA DEVINE SAHAYI DAR ETTI. MALMO YE DEGIL FENEVIN YENEMEDIGI MANCESTER A 3 CAKTI TOTHENNAM HADI BAKAYIM.KUSLAR PIRT UCUN 71 8 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    YETER Kİ KUŞ OLSUN HER TÜRLÜ KOYUYORUZ BÜYÜKSÜN GALATASARAY 41 16 Yanıtla
  • ferhat eser:
    gören duyanda liverpoolu reaomadridi yendiler sanacak yahu abartmayın tottenham kim Beşiktaş bunları yürüyerek yendi rakip olduğunda ne kadar küçülüyorsunuz ya yuhh 12 31 Yanıtla
  • Alpi:
    HER YERDE LİDERZ SOSYAL MESYAYDA UZAK ARA EN İYİSİ GALATAARAY .KUŞLAR SİZİN DAHA ÇOK YOLUNUZ VAR ÇOK 31 4 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Tebrikler Aslanlar. 29 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    5saray yine 5 lenmek istiyor anlaşılan İnönüyü bekleyin yapınızıda sizide inleticez merak etmeyin 5 17 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FEROS DAHA GECEN HAFTA CAKTIK KUŞLARA HEMEN CANINIZ YINE MI ÇEKTİ 13 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KUŞLAR ÜZÜLMEYİN NEYSEKI KOCANIZ GALATASARAY VAR 8TAŞ 4 CAKAN AJAX A DA 7BAHCE YE 3 CAKAN AZ YE SIZIN İCİNDE KOYACAĞIZ KOCANIZ GALATASARAY BABANIZ GALATASARAY HER ZAMAN ,HER YERDE 11 2 Yanıtla
  • Sezo runay:
    Ferhat eserin annesine armağan olsun bu galibiyet 10 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sezo anneninağzına verdiler 2 tane oda annene armağan olsun 2 7 Yanıtla
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