Galatasaray'dan UEFA'ya "kural hatası" başvurusu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4'üncü haftasında Lokomotiv Moskova ile oynadıkları maçta, kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvuruda bulundu. Sarı-kırmızılı ekip, başvurusunda UEFA'dan kendi lehine hükmen galibiyet talep ederken, bu talebin kabul görülmemesi durumunda ise maçın tekrar oynanmasını istedi.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 04.11.2021 tarihli Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuruyu yapmıştır" denildi.