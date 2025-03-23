Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi? Hazırlık maçında sakatlanan Rafa Silva'dan haber var - Son Dakika
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Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi? Hazırlık maçında sakatlanan Rafa Silva'dan haber var

Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi? Hazırlık maçında sakatlanan Rafa Silva\'dan haber var

Beşiktaş, milli maç arası hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Maçı İstanbulspor 3-1 kazanırken, Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Alex Oxlade-Chamberlain sakatlandı. Silva'nın Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu. Ancak beIN Sports'ta yer alan habere göre; Silva'nın sakatlığının ciddi olmadığı ve görev verilmesi halinde derbide forma giymesi bekleniyor.

23.03.2025 18:39
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Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada oynadığı hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçı İstanbulspor 3-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakada 2 sakatlık birden verdi. Bu futbolculardan birisi de takımın vazgeçilmezi Rafa Silva oldu. Portekizli yıldızın yaşadığı sakatlık sonrasında Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği belli oldu.

BEŞİKTAŞ'IN 2 YILDIZI BİRDEN SAKATLANDI

Karşılaşmada siyah beyazlı ekipten Alex Oxlade-Chamberlain ve Rafa Silva sakatlık geçirdi. Siyah-beyazlılar, müsabakanın ilk yarısında rakibinin darbesiyle yerde kalan Chamberlain oyuna devam edemedi ve 36. dakikada yerini Poyraz Gelen'e bıraktı. İkinci yarıda ise Rafa Silva aynı kaderi paylaştı. Silva, İstanbulsporlu İsa Dayaklı ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Sağ dizine darbe alan Portekizli yıldızın yerine 64. dakikada Yusuf Can Calayır oyuna girdi.

Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi? Hazırlık maçında sakatlanan Rafa Silva'dan haber var
Alex Oxlade-Chamberlain'in sakatlandığı an

İSA DAYAKLI'DAN RAFA SILVA'YA MESAJ

Rafa Silva'nın sakatlandığı pozisyonun içerisinde yer alan İstanbulsporlu İsa Dayaklı, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İsa, paylaşımında "Çok geçmiş olsun Rafa. Maç atmosferinde farkında olmadan yaptığım faul için üzgünüm. Umarım çabuk toparlar, takımına geri dönersin" ifadelerini kullandı.

Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi? Hazırlık maçında sakatlanan Rafa Silva'dan haber var

DERBİDE OYNAYABİLECEK Mİ?

Öte yandan Rafa Silva'nın milli ara sonrasındaki Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği merak konusu olurken, Portekizli futbolcunun son durumu ortaya çıktı. beIN Sports'ta yer alan habere göre; Rafa Silva'nın sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun, görev verilmesi halinde Galatasaray derbisinde forma giymesi bekleniyor.

3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi? Hazırlık maçında sakatlanan Rafa Silva'dan haber var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Yalçın:
    balontaş 6 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    çemberlain yıldız mı oldu ne zaman parlattiniz 6 3 Yanıtla
  • Şahabettin Kural:
    Bjk tam kadroylada çıksa genede gs yi yenemez.. Berabere bile kalamaz 1 3 Yanıtla
  • 6490203:
    bu nedir ya beşiktaşım yakılıyor mu sana her önüne gelene yenilir mi bir takım herkes bize kaldırıyor biz bütün maçlarda yabancı hakem istiyoruz artık hep hakemler yeniyor bizi hakem hakem hakem 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi? Hazırlık maçında sakatlanan Rafa Silva'dan haber var - Son Dakika
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