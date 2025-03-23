Galatasaray derbisinde oynayabilecek mi? Hazırlık maçında sakatlanan Rafa Silva\'dan haber var

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada oynadığı hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maçı İstanbulspor 3-1 kazandı. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakada 2 sakatlık birden verdi. Bu futbolculardan birisi de takımın vazgeçilmezi Rafa Silva oldu. Portekizli yıldızın yaşadığı sakatlık sonrasında Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği belli oldu.

BEŞİKTAŞ'IN 2 YILDIZI BİRDEN SAKATLANDI

Karşılaşmada siyah beyazlı ekipten Alex Oxlade-Chamberlain ve Rafa Silva sakatlık geçirdi. Siyah-beyazlılar, müsabakanın ilk yarısında rakibinin darbesiyle yerde kalan Chamberlain oyuna devam edemedi ve 36. dakikada yerini Poyraz Gelen'e bıraktı. İkinci yarıda ise Rafa Silva aynı kaderi paylaştı. Silva, İstanbulsporlu İsa Dayaklı ile girdiği ikili mücadelede sakatlandı. Sağ dizine darbe alan Portekizli yıldızın yerine 64. dakikada Yusuf Can Calayır oyuna girdi.

Alex Oxlade-Chamberlain'in sakatlandığı an

İSA DAYAKLI'DAN RAFA SILVA'YA MESAJ

Rafa Silva'nın sakatlandığı pozisyonun içerisinde yer alan İstanbulsporlu İsa Dayaklı, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İsa, paylaşımında "Çok geçmiş olsun Rafa. Maç atmosferinde farkında olmadan yaptığım faul için üzgünüm. Umarım çabuk toparlar, takımına geri dönersin" ifadelerini kullandı.

DERBİDE OYNAYABİLECEK Mİ?

Öte yandan Rafa Silva'nın milli ara sonrasındaki Galatasaray derbisinde forma giyip giyemeyeceği merak konusu olurken, Portekizli futbolcunun son durumu ortaya çıktı. beIN Sports'ta yer alan habere göre; Rafa Silva'nın sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun, görev verilmesi halinde Galatasaray derbisinde forma giymesi bekleniyor.