Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın ile ilgili çok konuşulacak bir gerçek ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun, en başından beri Galatasaray'ı değil Fenerbahçe'yi istediği ve bunun için büyük bir uğraş sarf ettiği öğrenildi.
Buna göre 23 yaşındaki kanat oyuncusunun, en başından beri Fenerbahçe'ye gitmek istediği öğrenildi. Bu yüzden Oğuz Aydın'ın, transfer görüşmeleri sırasında Galatasaray Yönetimi'ne, 'Evet' demediği bildirildi. Aydın'ın, bu sebepten dolayı da Alanya ekibine sürekli olarak Fenerbahçe'ye gitmek için baskı yaptığı belirtildi.
Geçen sezon Alanyaspor forması ile toplamda 38 maçta forma giyen Oğuz Aydın, 13 gol atarken takımına 8 asistlik katkı sundu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray detayı bomba! İşte Oğuz Aydın transferinin perdesi arkası - Son Dakika
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