Galatasaray Dinamo Kiev'i yenerse çuvalla parayı kasasına koyacak - Son Dakika
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Galatasaray Dinamo Kiev'i yenerse çuvalla parayı kasasına koyacak

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UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında, Galatasaray'ın bugün Dinamo Kiev'i yenmesi durumunda bir üst tura çıkacak ilk 8 takımda yer alma şansı bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip finalde ise dev bir gelir elde edebilir. Galatasaray, bugüne kadar oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı.

21.01.2025 09:05
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UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında, 24 takımlı puan cetvelinde, 6. sırada bulunan Galatasaray, bugün Dinamo Kiev'i mağlup ederse, doğrudan bir üst tura çıkacak ilk 8 takımda yer alma yolunda büyük bir avantaj elde edecek.

ÇILGIN GELİRİN SAGİBİ OLACAKLAR

Play-off'ta yer alacak 9-16. sıradaki takımlar arasında bulunmayı şimdiden garantileyen Aslan, bugün oynayacağı rakibi Dinamo Kiev ise, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı ve 6 karşılaşmada sadece bir gol atabildi.

UEFA'dan 4 milyon 300 bin euro katılım hakkı elde eden Galatasaray, üç galibiyetten 1 milyon 350 bin euro, üç beraberlikten de 450 bin euroyu şimdiden kazandı. Cim-Bom ayrıca ligde 9-16. sırada yer almayı garantileyerek 300 bin euroyu da şimdiden cebine koydu. Ancak bu 1 ile 8. sıra arasında olursa, 600 bin euroya yükselecek.

Sarı-kırmızılılar, konumuna göre ayrıca sıralamadaki yeri 75 bin euro ile çarpılacak. Ekibimiz son 16 turuna kalırsa 1 milyon 750 bin euronun daha sahibi olacak. Final 7 milyon euro, şampiyonluk da 6 milyon euro daha getirecek.

Galatasaray Dinamo Kiev\'i yenerse çuvalla parayı kasasına koyacak

Dinamo Kiev, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Dinamo Kiev'i yenerse çuvalla parayı kasasına koyacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    Aç karnını doyurur ancak 5saray para yok diye ağlıyolar yıldız peşinde koşuyorlar bu değirmen nereden geliyor yoksa bahise devammi 2 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    boş haber 3 3 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    Bu mu çuvalla pare 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Pamuk:
    Son dakika kafa buluyor . 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray Dinamo Kiev'i yenerse çuvalla parayı kasasına koyacak - Son Dakika
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