Galatasaray Dinamo Kiev maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika
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Galatasaray Dinamo Kiev maçı biletleri satışa çıktı

13.04.2022 12:05
Galatasaray Dinamo Kiev maçı biletleri satışa çıktı

Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için 'Barış için maç' sloganıyla oynanacak Galatasaray-Dinamo Kiev özel maçının biletleri satışa çıktı.

Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için 'Barış için maç' sloganıyla oynanacak Galatasaray- Dinamo Kiev özel maçının biletleri satışa çıktı.

Galatasaray, Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yarın saat 17.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda 'Barış için maç' sloganıyla özel bir karşılaşma oynayacak. Maçın biletleri, bugün Passolig'in resmi internet sitesi üzerinden satışa sunuldu.

Bu özel müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1 - Doğu 113 blok: 100 TL

Kategori 2 - Doğu 110-111-112-114-115-116-210-216 blokları: 50 TL

Kategori 3 - Kuzey Kale arkası: 25 TL - İSTANBUL

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Dinamo Kiev, Galatasaray, Türk Lirası, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray Dinamo Kiev maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika


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